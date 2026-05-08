Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 09:33

Происшествия

Прокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве экс-мэра Самары Тархова

Фото: ТАСС/Дарья Малеева

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

В убийстве, надругательстве над телами, мошенничестве, краже и подделке документов обвиняется внучка убитых Екатерина Тархова. Кроме того, обвинение выдвинуто Таисии Киселевой – родственнице Дмитрия и Светланы Метревели, которых заочно обвинили и арестовали по делу об убийстве и пособничестве в убийстве Тархова и его супруги.

"<...> Уголовное дело будет направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу", – добавили в ГП.

Тархов и его жена перестали выходить на связь в конце декабря 2024 года. Позднее выяснилось, что их застрелили. По подозрению в убийстве задержали их внучку, которая дала признательные показания.

Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, как женщина заносила в дом неизвестные бочки и выносила мусорные пакеты. Позже в квартире были найдены следы крови и фрагменты кровеносных сосудов, принадлежащих жертвам.

Суд арестовал Тархову, а психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила ее вменяемость. СМИ считали, что она могла совершить преступление из-за 145 миллионов рублей, которые планировала получить от продажи недвижимости.

Следователи нашли следы крови в квартире убитого экс-мэра Самары

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика