07 мая, 21:16
Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 59 БПЛА, летевших на столицу
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили еще 2 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, на подлете к столице сбиты уже 59 дронов.
Атака украинских БПЛА на Москву началась в ночь на четверг, 7 мая. В связи с ситуацией для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Внуково действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Аналогичные ограничения также вводились в аэропортах Домодедово и Шереметьево, но через некоторое время воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.