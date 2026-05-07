Собянин сообщил о ликвидации уже 54 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще два БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Таким образом, с начала суток на подлете к Москве были сбиты уже 54 беспилотника. На месте падения обломков аппаратов работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

Атака украинских беспилотников на столицу началась в ночь на четверг, 7 мая.

На этом фоне столичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово на время перестали принимать и отправлять авиарейсы. В настоящее время авиагавани, за исключением Внуково, работают в штатном формате.