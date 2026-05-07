Собянин сообщил об отражении атаки уже 43 направлявшихся к Москве БПЛА

Российская система ПВО уничтожила еще 2 вражеских БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. В общей сложности к настоящему моменту сбиты 43 дрона.

Налеты на столичный регион начались в ночь на четверг, 7 мая. Первые 2 дрона были обнаружены и ликвидированы примерно в 03:19.

На этом фоне аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово временно работали с ограничениями. Сейчас авиагавани, за исключением Внуково, вернулись к штатной работе.

