Собянин сообщил о ликвидации уже 41 беспилотника, летевшего на Москву

Силами ПВО Минобороны уничтожены еще 8 БПЛА, летевших на Москву в четверг, 7 мая, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Он добавил, что в настоящий момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, с начала суток на подлете к столице сбит уже 41 беспилотник. Первые дроны были уничтожены примерно в 03:19.

В связи с этим аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово временно переходили в режим работы с ограничениями. Сейчас все авиагавани, кроме Внуково, работают в штатном режиме.

