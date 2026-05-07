Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 11:38

В мире

Предположительный случай хантавируса выявлен в Нидерландах

Фото: depositphotos/pressmaster​

Женщина с, предположительно, симптомами хантавируса госпитализирована в Университетский медцентр Амстердама, сообщает Hart van Nederland.

Журналисты утверждают, что в больницу в стабильном состоянии, но "с легкими проявлениями вируса", попала нидерландка, уроженка Харлема, которая работает стюардессой авиакомпании KLM.

Ранее она присутствовала на авиарейсе в Йоханнесбург и контактировала с женщиной из Нидерландов, которая позже скончалась от вируса в больнице ЮАР. В настоящее время госпитализированная находится в изоляции в больнице и ждет результатов теста на хантавирус.

Вспышка хантавирусной инфекции произошла на круизном лайнере MV Hondius в мае 2026 года. Несколько недель назад лайнер вышел из Аргентины и отправился на Канарские острова. Также судно делало остановки у островов в Атлантике.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждала, что хантавирус унес жизни как минимум трех человек, которые были на борту лайнера. Информации о пострадавших от инфекции россиянах не было.

По данным ВОЗ, причиной вспышки мог стать вирус Андес, который считается одной из наиболее опасных разновидностей хантавирусов. В отличие от большинства подобных вирусов, он способен передаваться от человека к человеку. Летальность при заражении может достигать около 40%.

Позже стало известно, что один из находившихся на борту круизного лайнера мужчин попал в больницу в Швейцарии. На данный момент он проходит лечение в университетской больнице Цюриха. У него выявили вирус Андес.

В это же время ВОЗ отмечает, что распространение хантавируса на MV Hondius не похоже на начальные этапы пандемии коронавируса.

150 человек оказались на борту лайнера из Аргентины, где произошла вспышка хантавируса

Читайте также


за рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика