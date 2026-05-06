Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 20:03

Политика
Главная / Новости /

Сикорский: Польша пропустит Фицо в Москву при разблокировке помощи Украине

Сикорский назвал условие для пролета Фицо в Россию через Польшу

Фото: ТАСС/EPA/Rafal Guz

Польша готова пропустить премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву 9 мая при условии, что тот разблокирует помощь Украине. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время пресс-конференции, передает Dennik.

По его словам, в этом случае Польша, возможно, пойдет на компромисс.

Фицо примет участие в праздновании Дня Победы в Москве. Он уточнял, что планирует встретиться с Путиным 9 мая.

На этом фоне власти Литвы и Латвии предупредили о закрытии своего воздушного пространства с целью не позволить политику посетить российскую столицу.

Тогда премьер Словакии пообещал найти другой маршрут. Спустя время Сикорский заявил, что вопрос пролета Фицо над территорией Польши разрешился. Однако он не стал уточнять, каким именно маршрутом проследует самолет.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика