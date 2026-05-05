Ограничения на полеты сняты в аэропорту Шереметьево

Ограничения на прием и вылет самолетов сняты в аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время по такой системе работает Внуково. Ограничения на работу аэропортов начали действовать на фоне попыток вражеских БПЛА атаковать столицу во вторник, 5 мая. Всего на подлете к столице было сбито 19 дронов.

Кроме того, по соображениям безопасности не обслуживают рейсы авиагавани Геленджика, Калуги, Костромы и Череповца.