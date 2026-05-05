05 мая, 18:52Транспорт
Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию
Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры введены в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
По аналогичной системе работает и аэропорт Шереметьево. Также по соображениям безопасности не обслуживают рейсы авиагавани Геленджика, Калуги, Костромы и Череповца.
Ограничения на работу ряда аэропортов России начали действовать на фоне попыток украинских беспилотников атаковать столицу во вторник, 5 мая. В общей сложности на подлете к столице было сбито 19 дронов.