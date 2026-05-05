05 мая, 17:17

Происшествия

Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до 34

Фото: телеграм-канал "SHOT"

Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до 34 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Там добавили, что данные постоянно меняются.

Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары стало известно 5 мая. Изначально сообщалось, что в результате атаки БПЛА пострадали три человека, один из которых был доставлен в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Из-за инцидента на некоторых улицах перекрыли движение для пешеходов и автомобилей.

После этого власти в экстренном порядке развернули пункт временного размещения (ПВР) для местных жителей. ПВР открылся на базе школы № 57. В нем люди могут получить горячее питание и первую необходимую помощь. Также с ними работают сотрудники администрации, психологи и медики.

После массовой атаки дронов в Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Такая мера позволит быстрее помочь людям.

Как рассказал глава региона Олег Николаев, в результате атаки оказались повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тысячи человек. В 2 зданиях нарушены несущие конструкции.

В СК РФзаявили о намерении расследовать обстоятельства ударов по городу и Чебоксарскому округу. Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям причастных к случившемуся лиц.

