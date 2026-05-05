Силы ПВО за пять часов сбили 88 украинских дронов над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Во вторник, 5 мая, в период с 09:00 до 14:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили 88 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что БПЛА, в частности, сбили над Белгородской, Брянской и Владимирской областями, а также над:

Ивановской областью;

Калужской областью;

Курской областью;

Липецкой областью;

Ростовской областью;

Смоленской областью;

Тверской областью;

Тульской областью;

Московским регионом;

Республикой Крым;

Чувашской Республикой.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Чебоксары. Изначально сообщалось, что в результате атаки БПЛА пострадали три человека, один из которых был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Из-за инцидента на ряде улиц перекрыли движение для пешеходов и транспорта. Атаку будет расследовать Следственный комитет РФ, при этом в ведомстве добавили, что в ходе атак ВСУ есть не только пострадавшие, но и погибшие.

Кроме того, власти в экстренном порядке организовали пункт временного размещения (ПВР) для местных жителей. ПВР открыт на базе школы № 57. В нем люди могут получить горячее питание и первую необходимую помощь. Также на месте дежурят сотрудники администрации, психологи и медики.

