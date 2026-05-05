Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 14:52

Происшествия

Силы ПВО за пять часов сбили 88 украинских дронов над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Во вторник, 5 мая, в период с 09:00 до 14:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили 88 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что БПЛА, в частности, сбили над Белгородской, Брянской и Владимирской областями, а также над:

  • Ивановской областью;
  • Калужской областью;
  • Курской областью;
  • Липецкой областью;
  • Ростовской областью;
  • Смоленской областью;
  • Тверской областью;
  • Тульской областью;
  • Московским регионом;
  • Республикой Крым;
  • Чувашской Республикой.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Чебоксары. Изначально сообщалось, что в результате атаки БПЛА пострадали три человека, один из которых был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Из-за инцидента на ряде улиц перекрыли движение для пешеходов и транспорта. Атаку будет расследовать Следственный комитет РФ, при этом в ведомстве добавили, что в ходе атак ВСУ есть не только пострадавшие, но и погибшие.

Кроме того, власти в экстренном порядке организовали пункт временного размещения (ПВР) для местных жителей. ПВР открыт на базе школы № 57. В нем люди могут получить горячее питание и первую необходимую помощь. Также на месте дежурят сотрудники администрации, психологи и медики.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика