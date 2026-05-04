04 мая, 21:12

Происшествия

ОАЭ резко осудили возобновление обстрелов со стороны Ирана

Фото: 123RF.com/breizhatao

В ОАЭ резко осудили действия Ирана, который с помощью БПЛА и ракет вновь атаковал гражданские объекты и сооружения на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба МИД Эмиратов.

Ведомство уточнило, что в результате возобновившихся обстрелов пострадали три гражданина Индии. Министерство указало, что страна ни при каких обстоятельствах не пойдет на компромисс в вопросах защиты своей безопасности и суверенитета.

Также в МИД ОАЭ заявили, что страна оставляет за собой право ответить на данные атаки так, чтобы обеспечить защиту своего суверенитета, территориальной целостности и мирных граждан в соответствии с международным правом.

4 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) Эмиратов перехватили над территориальными водами страны три крылатые ракеты, летевшие со стороны Ирана. Еще один снаряд упал в море.

Кроме того, в результате атаки БПЛА начался пожар в нефтяной зоне Фуджейры (FOIZ). В свою очередь, Иран сообщил, что не планировал и не собирается наносить удары по ОАЭ.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По информации источников в спецслужбах Исламской Республики, пять стран Персидского залива, включая ОАЭ, предоставили США свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. Речь также идет о Бахрейне, Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
