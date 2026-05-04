Пожар произошел на грузовом судне у берегов ОАЭ

У берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), недалеко от Ормузского пролива, вспыхнул пожар на борту грузового судна, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошел в 36 морских милях (около 66 километров. – Прим. ред.) к северу от Дубая. С судна поступило сообщение о возгорании в машинном отделении. Причина пожара неизвестна, однако экипаж находится в безопасности.

Позднее UKMTO получило сообщение от другого судна о еще одном загоревшемся корабле у берегов ОАЭ. На данный момент неясно, идет ли речь о том же самом судне.

Средства противовоздушной обороны ОАЭ 4 мая перехватили над территориальными водами страны три крылатые ракеты, летевшие со стороны Ирана. При этом еще один снаряд упал в море.

Также в результате атаки БПЛА начался пожар в нефтяной зоне Фуджейры (FOIZ). В настоящее время продолжается работа по локализации огня.

Вместе с тем СМИ со ссылкой на высокопоставленный военный источник республики писали, что Иран не планировал и не собирается наносить удары по ОАЭ.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По данным источников в спецслужбах Исламской Республики, пять стран Персидского залива, в том числе ОАЭ, предоставили США свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. Речь также идет о Бахрейне, Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии.