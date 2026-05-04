Зеленский пригрозил ударом по параду 9 мая в Москве

Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. Об этом президент Украины заявил во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване.

"Украинские дроны могут также "прилететь" на этом параде", – указал Зеленский, чье выступление транслировал YouTube-канал его офиса.

Ранее Владимир Путин заявил американскому коллеге Дональду Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на период празднования Дня Победы. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что окончательного решения по конкретным датам перемирия пока не принято.

В это же время на параде в Москве не будет военной техники, Песков объяснял это мерами по минимизации опасности в условиях террористической угрозы со стороны Киева. Выступление Путина на параде Победы будет очень важным, его будет ждать весь мир, добавлял пресс-секретарь президента.

Кроме того, в Эстонии открылись продажи специальных туров к 9 Мая. Туристов довезут до берега Нарвы, откуда откроется обзор на праздничные мероприятия в Ивангороде Ленинградской области. В программу входят посещение памятных мест и просмотр российского концерта с эстонской обзорной площадки.

