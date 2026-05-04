Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 12:57

Политика

Зеленский пригрозил ударом по параду 9 мая в Москве

Фото: legion-media.com/APAimages

Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. Об этом президент Украины заявил во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване.

"Украинские дроны могут также "прилететь" на этом параде", – указал Зеленский, чье выступление транслировал YouTube-канал его офиса.

Ранее Владимир Путин заявил американскому коллеге Дональду Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на период празднования Дня Победы. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что окончательного решения по конкретным датам перемирия пока не принято.

В это же время на параде в Москве не будет военной техники, Песков объяснял это мерами по минимизации опасности в условиях террористической угрозы со стороны Киева. Выступление Путина на параде Победы будет очень важным, его будет ждать весь мир, добавлял пресс-секретарь президента.

Кроме того, в Эстонии открылись продажи специальных туров к 9 Мая. Туристов довезут до берега Нарвы, откуда откроется обзор на праздничные мероприятия в Ивангороде Ленинградской области. В программу входят посещение памятных мест и просмотр российского концерта с эстонской обзорной площадки.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика