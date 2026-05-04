04 мая, 10:52

TEC: реакция на визит Фицо в Москву на День Победы показала раскол в ЕС

Фото: Getty Images/Corbis/Simona Granati

Реакция европейских стран на предстоящий визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву в честь Дня Победы свидетельствует об острых разногласиях внутри Евросоюза. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание The European Conservative.

В СМИ напомнили, что Польша и страны Балтии запретили пролет словацкого правительственного самолета над их воздушными пространствами. Разрешение предоставила только Чехия.

"Это показывает, что государства – члены ЕС до сих пор не могут прийти к единому подходу к России", – добавили авторы материала.

Фицо подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в Москве еще в начале апреля. Он, в частности, запланировал возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В ответ власти Литвы и Латвии предупредили о закрытии своего воздушного пространства, чтобы не дать политику посетить российскую столицу.

Премьер Словакии пообещал найти другой маршрут. Спустя время глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что вопрос пролета Фицо над территорией Польши разрешился. Однако он не стал уточнять, каким именно маршрутом проследует самолет последнего.

