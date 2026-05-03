03 мая, 13:05

Происшествия

Роспотребнадзор сообщил о соответствии воды и воздуха гигиеническим нормам в Туапсе

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Украинские беспилотники атаковали регион в ночь на 28 апреля. Упавшие на территорию НПЗ в городе обломки дронов привели к пожару, который затем перекинулся на жилой дом и поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара.

В Туапсинском районе ввели режим ЧС регионального уровня. Основной очаг пожара локализовали 29 апреля, а полностью потушили 30-го числа.

В ночь на 1 мая пожар вновь вспыхнул на территории морского терминала в Туапсе после атаки БПЛА. На следующий день его ликвидировали.

В Туапсе эвакуировали жителей домов, расположенных рядом с горящим НПЗ

