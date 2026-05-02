Власти ОАЭ открыли воздушное пространство для полетов

Ограничения сняты в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщила пресс-служба управления гражданской авиации страны.

"Главное управление гражданской авиации объявляет о возвращении воздушного движения в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов к нормальному режиму и об отмене временно введенных мер предосторожности", – говорится в сообщении.

При этом ведомство продолжит мониторить ситуацию в режиме реального времени для обеспечения высочайшего уровня безопасности полетов.

Ранее авиакомпания Emirates возобновила регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и Дубаем. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По информации источников в спецслужбах Исламской Республики, пять стран Персидского залива, включая ОАЭ, предоставили США свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. Речь также идет о Бахрейне, Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии.

