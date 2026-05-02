02 мая, 15:35
Многокилометровые пробки образовались на скоростных трассах Японии из-за длинных выходных
Многокилометровые заторы сковали скоростные трассы Японии из-за начала "золотой недели" следует из данных японского центра дорожной информации.
"Золотая неделя" является периодом, когда в стране совпадают несколько праздничных дней и выходные. Например, нынешний период с 29 апреля по 6 мая предполагает закрытие государственных учреждений и многих других компаний.
Согласно информации центра, вечером в субботу, 2 мая, на скоростной магистрали Мэйсин, связывающей Осаку и Нагою, образовалась пробка длиной около 18 километров. В то же время на шоссе Тюо, ведущем к Токио, затор на въезде достиг 14 километров.
При этом, по прогнозу телеканала NHK, пик загруженности дорог в направлении из крупных городов придется на 3 мая.
Немногим ранее был перекрыт проезд автомобилей по Крымскому мосту. В связи с этим начались задержки железнодорожных составов дальнего следования. Южная транспортная прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан.
Из-за приостановки движения количество задержанных поездов достигло 9. Пять из них задерживались на промежуток от 4,5 до 7 часов, 4 состава – от 2 до 6 часов.
Движение автомобилей возобновилось после 9 часов перекрытия. В свою очередь, поезда были введены в график спустя еще несколько часов.