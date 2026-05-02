Дмитриев назвал смертельным ударом для ЕС введение пошлин США

Фото: 123RF.com/tuiphotoengineer

Введение пошлин США на импорт автомобилей и грузовых машин из Евросоюза станет смертельным ударом из-за энергетического кризиса. Об этом в соцсети Х заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Это смертельный удар по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза", – указал он.

1 мая президент США Дональд Трамп объявил о повышении импортных пошлин в отношении автомобилей и грузовиков из Евросоюза до 25%. Это произойдет со следующей недели. При этом меры не затронут машины, произведенные европейскими компаниями на территории Штатов.

В феврале Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира. Указ немедленно вступил в силу.

Такая мера со стороны администрации США стала ответом на решение Верховного суда, который признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать.

Спустя время президент США поднял тарифы до 15%. Также он пообещал в ближайшие несколько месяцев выпустить новые юридически допустимые пошлины.