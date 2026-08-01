Силы ПВО за сутки сбили 743 БПЛА и 15 авиабомб ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 743 дрона и 15 управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, в ночь на 1 августа силы ПВО уничтожили 4 беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Вместе с тем 1 августа ВСУ атаковали автобус на автомобильной дороге Веселое – Днепрорудное в Запорожской области. Он перевозил работников Днепрорудненского железорудного комбината, которые направлялись со смены домой в город.

В результате удара погиб 1 человек. Еще 12 получили травмы разной степени тяжести, 2 из них находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.