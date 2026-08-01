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01 августа, 06:22

Общество

Небольшая облачность без осадков ожидается в Москве 1 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небольшая облачность без осадков прогнозируется в столице в субботу, 1 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 28 до 30 градусов тепла, по области – от 26 до 31 градуса.

Западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 16 градусов, а в Подмосковье – до плюс 13 градусов.

В Москве 1 и 2 августа объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Предупреждение будет действовать с 11:00 1 августа до 16:00 2 августа. В МЧС Москвы рекомендовали горожанам носить одежду из натуральных тканей, не забывать про головной убор и пить больше воды.

Жара отступит в понедельник, 3 августа, из-за северного антициклона. В этот день столбики термометров опустятся до 20–24 градусов. При этом синоптики отмечают, что резкого похолодания в столице в ближайшее время не будет.

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