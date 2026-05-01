01 мая, 22:26

Трамп сообщил конгрессу о завершении боевых действий с Ираном

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп направил в конгресс США письмо, в котором заявил о завершении боевых действий в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении он напомнил, что боевые действия не возобновлялись с начала двухнедельного перемирия, которое было объявлено 7 апреля. С тех пор стороны больше не обменивались ударами.

"Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены", – указал глава Белого дома.

При этом, добавил Трамп, американские военные останутся в регионе для противодействия потенциальным угрозам со стороны Ирана, а также для защиты США и их союзников.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Очередной раунд переговоров между США и Ираном должен был пройти в Пакистане 27 апреля, однако Трамп отменил поездку своих переговорщиков в Исламабад. Он подчеркнул, что не позволит своим людям совершать 18-часовой перелет ради разговоров "ни о чем".

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
