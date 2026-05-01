Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 20:00

Политика

Трамп выразил недовольство по поводу последнего предложения Ирана по атомной сделке

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он неудовлетворен последним предложением Ирана по атомной сделке для разрешения конфликта. Его слова передает РИА Новости.

При этом, подчеркнул глава Белого дома, Тегеран стремится к заключению сделки. Он добавил, что сейчас США и Иран обсуждают важные моменты по телефону.

Третий раунд переговоров между Ираном и США завершился в Исламабаде в ночь на 12 апреля. Консультации продолжались на протяжении 14 часов. В Тегеране заявили, что между сторонами все еще сохраняются некоторые разногласия.

Американскую сторону на переговорах представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Делегацию Ирана возглавлял председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в регионе.

Новости мира: Трамп поручил подготовить план продолжительной блокады Ирана

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика