01 мая, 18:26

Экономика

Уровень бедности снизился в России в 1,5 раза с 2021 года

Фото: depositphotos/mizar_219842​

Уровень бедности упал в 1,5 раза в России с 2021 по 2025 годы. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Также, по ее словам, с 1 января максимальную сумму пособия по беременности и родам увеличили почти до 956 тысяч рублей, а размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком – до 83 тысяч рублей.

Голикова уточнила, что это помогло снизить уровень бедности.

В феврале Голикова заявляла о росте реальных доходов россиян на 7,7% в прошлом году. Зарплата в реальном выражении увеличилась на 4,4%. В этом году реальные доходы граждан могут подняться еще на 4,8% по сравнению с предыдущим.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил увеличить государственные расходы на программы повышения рождаемости с нынешних 1,5 до 3% ВВП. Парламентарий подчеркнул, что без серьезных финансовых вложений переломить негативный тренд невозможно.

экономикаобщество

