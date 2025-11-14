Власти Франции освободили Дурова от обязанности отмечаться в полицейском участке

Власти Франции сняли все ограничения на перемещения с основателя Telegram Павла Дурова, сообщили СМИ. Что известно о его задержании в 2024 году, читайте в материале Москвы 24.

"Полностью соблюдал судебный надзор"

Фото: ТАСС/Дмитрий Орлов

Власти Франции сняли ограничения на перемещения с бизнесмена Павла Дурова, решение было принято 10 ноября. По данным источника AFP, Дуров "полностью соблюдал судебный надзор" и был допрошен трижды.

Теперь предприниматель может выезжать за пределы Франции в любое время и не обязан больше отмечаться в местном полицейском участке.

Российский бизнесмен был задержан 24 августа 2024 года в аэропорту Ле Бурже в Париже, когда он прилетел из Азербайджана. Это произошло в рамках расследования, связанного с недостаточной модерацией контента в Telegram и отказом от сотрудничества с полицией Франции. Предпринимателя обвинили в 10 правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Тогда же стало известно, что по совокупности всех преступлений миллиардеру грозит до 20 лет тюрьмы.

Позже суд освободил его под залог в размере 5 миллионов евро, но обязал регулярно отмечаться в полиции и запретил покидать Францию. В июне 2025 года условия смягчили: бизнесмену позволили совершать недлительные поездки в Дубай.

При этом, по данным местных СМИ, задержание Дурова связано с желанием некоторых лиц во Франции получить доступ к зашифрованным преступным перепискам.

"Уже годы Telegram – площадка №1 для организованной преступности", – сказал источник французского телеканала TF1.

Руководство мессенджера прокомментировало арест Павла Дурова в официальном канале. В сообщении отмечалось, что Telegram соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), предусматривающий борьбу с нелегальным контентом.

"Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею", – говорилось в публикации.

Сразу после ареста Дуров выражал недоумение, что его как главу компании задержали и обвинили в преступлениях, совершаемых пользователями. Однако в ходе допроса в декабре 2024 года Дуров сообщил полиции, что "осознал всю серьезность обвинений". Он подчеркнул, что мессенджер не был создан "для преступников", передал сайт Le Figaro.

Реакция президента Франции и Кремля

Задержание главы Telegram Павла Дурова прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон в 2024 году. Он заявил, что арест ни в коем случае не является политическим решением. Макрон уточнил, что мера принята в рамках "продолжающегося судебного расследования" и что окончательный вердикт за судьями, написав об этом в своем посте в X.

Он также подчеркнул, что Франция остается приверженной свободе выражения мнений, но отметил, что свобода в соцсетях, как и в реальной жизни, реализуется в пределах, установленных законом.

На задержание гражданина России Павла Дурова также отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что без официальных заявлений Москва не знает, в чем обвиняют предпринимателя. При этом в МИД России указали, что сразу же начали предпринимать необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации "вокруг российского гражданина".

В мае 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем блоге заявила, что Дурова арестовали для управления президентскими выборами в Румынии. Предпринимателя и мессенджер Telegram хотели использовать для влияния на итоги голосования, отметила она. По ее словам, власти Франции понимали, что "кандидат от либеральной диктатуры при легальных раскладах" выиграть не сможет.

Пост Захаровой стал ответом на заявление Дурова о просьбе одной страны блокировать консерваторов Румынии. По словам главы мессенджера, руководство Telegram получило запрос о блокировке от "западноевропейского правительства", на что ответило категорическим отказом.