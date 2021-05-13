Россияне в Израиле рассказали, как пытаются спасти себя и детей от бомбардировок

В результате израильско-палестинского конфликта уже пострадали сотни человек. Число погибших палестинцев увеличилось до 83 человек, среди них 17 детей. Россияне, живущие в Израиле, рассказали об обстановке в стране и как прячут своих детей от ударов бомб.

Обострение конфликта

Израильско-палестинский конфликт продолжается с ночи 8 мая, когда в Восточном Иерусалиме начались столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Волнения вспыхнули возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах после того, как по решению израильского суда стали выселять несколько арабских семей.

Ситуация обострилась вечером 10 мая, когда началась перестрелка ракетами на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима. Число палестинцев, погибших за три дня в результате израильских ударов по сектору Газа, увеличилось до 83 человек, среди них 17 детей и 7 женщин. Еще 487 человек получили ранения.

Россия прикладывает усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям выбирать альтернативные маршруты полетов, а также предусматривать возможность оперативного принятия решения о прекращении полетов над зоной вооруженного конфликта или вблизи нее.

"В этот раз все по-другому"

Яна проживает в городе Нетания, расположенном в центре Израиля, 30 километров к северу от Тель-Авива. Она рассказала, что даже при прежних эскалациях израильско-палестинского конфликта этот город всегда оставался максимально безопасной локацией. "Сюда никогда не долетали ракеты. А позавчера я ходила у моря и услышала сирену. Сначала даже не поняла, что это. Все люди были в шоке! Все легли на землю, руками прикрыли голову", – рассказала Яна в диалоге с Москвой 24.





Яна живет в городе Нетания, Израиль Я и еще одна незнакомая девочка побежали на подземную парковку, сирена орала, послышались взрывы. Мы рыдали, нас трясло! Мы слышали взрывы и не понимали – это "купол" отбивает или они сейчас взорвутся?..

Яна сообщила, что многие побежали к жилым домам, так как знали, что "Железный купол" сбивает только ракеты, которые могут упасть на жилые дома. “Служба тыла нас всегда предупреждает: если есть сирена, искать убежище в жилых секторах", – отметила девушка.

Яна рассказала, что новые дома обустроены бомбоубежищами, а в старых все бегут в общее бомбоубежище в подъезде.





Яна живет в городе Нетания, Израиль Так они и бегают всю ночь и пережидают там с плачущими детьми на руках. Дети очень напуганы. В городах на улице, если звучит сирена, родитель кладет ребенка на живот, сам ложится на него и закрывает голову руками. Ужасное зрелище…

Девушка добавила, что последнее обострение конфликта было лет 7 назад, тогда это длилось несколько месяцев. Но в этот раз все по-другому, отметила девушка.

Люди запасаются продуктами

Семья Катерины Штейн переехала в Израиль из России меньше года назад и уже успела застать военные действия. Катерина тоже живет в Нетании и рассказала Москве 24, что вчера, 12 мая, все готовились к обстрелу после заявления ХАМАС. Девушка рассказала, что на улицах в эти дни немного людей, но в магазинах огромные очереди. "В магазинах столпотворение, потому что все опасаются, как будет дальше. Давно уже не было такого. Сегодня ночью ракеты долетали уже до Хайфы", – сообщила Катерина.





Катерина Штейн живет в городе Нетания, Израиль Скупают в основном что-то типа "Доширака" (что можно залить и накормить детей). Вода, печенье, какие-то снеки – то, что не требует приготовления. Потому что в основном плиты у нас газовые. Могут отключить газ или электричество.

Девушка рассказала, что времени на переход в бомбоубежище очень мало: по разным данным, от 10 секунд до 1,5 минуты. Вчера ее семья готовилась к обстрелу с вечера, и в час ночи они увидели информацию, что в сторону Тель-Авива летят ракеты, после чего они сразу перевели детей в бункер, где те спали всю ночь. "Они переживают и понимают, что какая-то ситуация. С ними разговаривают, в школе объясняют, но психика детская подвержена волнениям", – отметила Катерина.

Ночи на лестничных клетках

Еще одна россиянка Дарина переехала жить в израильский город Кфар-Саба, находящийся в Центральном округе, около пяти лет назад. Она рассказала Москве 24, что более чем у половины домов в Израиле есть проблемы с доступом к общественным бомбоубежищам, потому что они закрыты. "Подвалы, которые должны быть бомбоубежищами, завалены хламом, присвоены людьми. И люди прячутся на лестничных площадках, как мы и делали вчера и позавчера. Последний этаж на лестничной площадке – только там", – рассказала девушка.





Дарина живет в городе Кфар-Саба, Израиль Дети прячутся вместе с родителями. Некоторые – в ванной комнате: говорят, что несущие стены там более или менее крепкие. Кто-то спит в туалетах, в ваннах. В многоэтажках в подъездах на нижние этажи выносят матрасы, подушки, и ночь проводят там.

Дарина подчеркнула, что на границе ситуация еще хуже. "В северных и южных частях – кошмар. Сегодня уже, наверное, четвертый день, как они практически не выходят из убежищ. Почти 24 часа кричит сирена, взрываются ракеты и попадают в дома", – рассказала девушка.

Дарина с грустью отметила, что уезжать и эвакуироваться некуда, а аэропорт периодически закрывают, поэтому рейс могут отменить в любой момент и нет смысла покупать билет. В предыдущие эскалации конфликта люди переезжали с юга ближе к центру и дальше на север. Некоторые готовы были приютить у себя другие семьи, обеспечить кров и еду, чтобы спасти людей от обстрела. Но теперь ракеты дошли и до центра Израиля.

"Никто нас никуда не эвакуирует. Эвакуировать некуда, – сообщила девушка. – Я очень надеюсь, что все закончится. Потому что так невозможно. Нам прятаться негде, совершенно негде". Дарина отметила, что сегодня в городе тихо и ясное небо, в котором лишь видны серые сгустки – следы от сбитых ракет.