Авиакомпаниям РФ дали рекомендации из-за конфликта Израиля и Палестины

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Росавиация в связи с обострением конфликта между Израилем и Палестиной рекомендовала российским авиакомпаниям оперативно отслеживать аэронавигационную информацию и выбирать альтернативные маршруты полетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Также авиакомпаниям рекомендовано предусматривать возможность оперативного принятия решения о прекращении полетов над возникшей зоной вооруженного конфликта или вблизи нее.

Кроме того, Росавиация отметила необходимость уделять особое внимание уровню профессиональной подготовки членов экипажей, которые выполняют рейсы в ближневосточном регионе.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах после того, как по решению израильского суда стали выселять несколько арабских семей.

Вечером 10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима. Более тысячи ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа с начала обострения конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия прикладывает усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта.