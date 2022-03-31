В РСТ рассказали, что нужно учесть российским туристам при поездке во Францию

Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам с 1 апреля. Для оформления документов больше не требуются предоставлять сертификат о вакцинации. Тем не менее эксперты предупреждают, что поехать в эту страну с туристическими целями все равно смогут не все. Разбираемся, с чем это связано, а также во сколько обойдется перелет во Францию.



Визы есть, туризма нет

Франция с 1 апреля возобновит выдачу туристических виз россиянам без ограничений, связанных с COVID-19. Информация об этом появилась на сайте Генконсульства республики в Москве.

До этого подать заявление на краткосрочную визу во Францию могли только россияне с сертификатом о вакцинации европейского образца, привитые одобренным в ЕС препаратом. Между тем российские вакцины отсутствуют в этом списке. Также граждане могли обратиться за визой по неотложным причинам гуманитарного или профессионального характера.

Теперь подать заявку на оформление документа удастся для поездки по любым целям, в том числе туристическим. Заявления примут по предварительной записи в одном из 18 визовых центров VFS Global в России. В столице – с понедельника по пятницу, в Санкт-Петербурге – по понедельникам, вторникам и средам. В остальных визовых центрах заявление можно подать каждый понедельник.

Однако, несмотря на послабления, попасть на территорию Франции смогут не все российские путешественники.





из сообщения французского посольства в Москве Выдача визы не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию, где по-прежнему действуют ограничительные меры на границе.

Вместе с тем в Ассоциации туроператоров России (АТОР) напомнили, что Франция относит РФ к числу государств с высокими эпидемиологическими рисками по коронавирусу. Гражданам из таких стран разрешен въезд только при условии, что они привиты сертифицированной Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) вакциной или имеют веские причины для поездки.

"Туризм не входит в список веских причин, дающих право на въезд во Францию", – подчеркнули в АТОР.





из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР) Таким образом, непривитым или привитым российскими вакцинами туристам получить туристическую визу во Францию можно, но поехать, например, в Париж или Ниццу на отдых официально по-прежнему нельзя.

Кроме того, пока что из России во Францию нет прямых авиарейсов, напомнили в АТОР. Поэтому до Парижа придется добираться со стыковками в Дубае, Катаре, Стамбуле или Белграде. По данным ассоциации, билет во Францию в одну сторону с вылетом во второй половине апреля стоит минимум 44 тысячи рублей.



Жилье и билеты

Не все российские туристы смогут поехать во Францию – АТОР

В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали Москве 24, что в апреле минимальная стоимость билета в одну сторону из Москвы в Париж обойдется от 27 тысяч рублей с пересадкой в Кишиневе. В компании добавили, что есть много вариантов перелетов с пересадками в Ереване, Мухарраке, Стамбуле, Каире и других городах.



из Москвы в Лион – 30 тысяч рублей c пересадкой в Ереване. Также есть перелеты с пересадками в Дубае, Стамбуле, городах Катара.

Елена Шелехова руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Минимальная стоимость билета в одну сторону в апрелеc пересадкой в Ереване. Также есть перелеты с пересадками в Дубае, Стамбуле, городах Катара.

По словам Шелеховой, цены на перелет из Москвы в Ниццу в одну сторону на человека с пересадкой в Стамбуле стартуют от 44 тысяч рублей. В пресс-службе "Яндекс.Путешествий" рассказали Москве 24, что билет из Москвы в Марсель в обе стороны с одной пересадкой в конце апреля и начале мая обойдется в сумму от 60–65 тысяч рублей. Слетать из Москвы в Бордо в обе стороны получится как минимум за 50–60 тысяч рублей, добавили в "Яндекс.Путешествиях".

В сервисе онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru рассказали Москве 24, во сколько туристам обойдется проживание в гостиницах популярных туристических городов Франции в апреле.





пресс-служба сервиса онлайн-бронирований отелей Ostrovok.ru Четырехзвездочные отели в Париже в апреле можно забронировать в диапазоне от 9 до 12 тысяч рублей за ночь, трехзвездочные – от 5 до 8 тысяч за ночь. В Лионе четыре звезды обойдутся в 7–10 тысяч рублей, трехзвездочные – в 5–8 тысяч.

В компании отметили, что в Ницце есть большой выбор "четверок" по 9–12 тысяч рублей, а номера в трехзвездочных гостиницах стоят 6–8 тысяч.

"В Марселе отели категории четыре звезды в среднем стоят от 9 до 12 тысяч рублей, трехзвездочные – от 5 до 7 тысяч", – добавили в пресс-службе.

По данным сервиса, в Бордо "четверки" доступны в диапазоне 8–11 тысяч рублей, а трехзвездочные гостиницы – от 5 до 8 тысяч.



Подводные камни при планировании поездки

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что самостоятельные туристы из РФ вполне могут планировать отпуск во Франции в текущем году. Правда, с условием, что они соответствуют всем требованиям, которые действуют при въезде в страну.

Одним из главных препятствий для поездки эксперт назвал выросшие цены на авиабилеты. По его словам, это произошло из-за упавшего числа рейсов и колебаний курса валют. К стоимости поездки также добавляется цена "вакцинного" и "карточного" тура, отметил Горин. Например, в Армении можно "поверх" "Спутника V" сделать бустерную прививку одобренной EMA вакциной, например от Moderna или Pfizer, уточнил эксперт. Вакцинный тур в эту страну обойдется от 35 тысяч рублей без учета перелета.

Горин отметил, что в условиях закрытого прямого авиасообщения и постоянно меняющихся транзитных правил планировать самостоятельную поездку за границу, в частности во Францию, следует через профессиональных участников рынка.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Это может быть ваш персональный турагент, интернет-агрегатор, туроператор или маркетплейс. Потому что у профессиональных игроков рынка есть доступ к бронированию билетов по сложным маршрутам, доступ к бронированию гостиниц, возможность учитывать эпидемиологические требования, транзитные и визовые правила страны.

Эксперт напомнил, что самостоятельно оплатить на сайте иностранной авиакомпании перелет Москва – Стамбул – Париж российской пластиковой картой не получится. Это связано с тем, что международные платежные системы Visa и Mastercard временно прекратили работу в России. Зато у агрегатора или турагента можно купить билеты при помощи любой отечественной карты в рублях, добавил Горин.

Учитывая, что российские карты Visa и Mastercard за рубежом не работают, эксперт рекомендовал иметь при себе в поездке пластик с международными платежными системами зарубежных банков. Его можно оформить, отправившись в "карточный" тур, например, в Узбекистане, уточнил специалист. "Карточный" тур в Узбекистан для открытия карточки в евро, долларах или юанях стартует от 23 тысяч рублей на две ночи и три дня без стоимости перелета", – сказал Горин.

Также специалист настоятельно посоветовал перед поездкой оформлять медицинскую страховку.

