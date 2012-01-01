Турэксперт Мкртчян: Turkish Airlines отказывает россиянам из-за возможных депортаций

Россияне массово жалуются на проблемы с полетами в страны Латинской Америки: туристам, которые планировали добраться туда транзитом через Стамбул, турецкая авиакомпания отказывает буквально у входа на посадку. В итоге пассажиры отменяют планы и теряют деньги. Рассказываем подобные истории и разбираемся в причинах таких решений.

"Сотрудница даже не посмотрела на документы"

За последний месяц в СМИ появились десятки жалоб от россиян, которые собирались лететь в страны Латинской Америки транзитом через Стамбул. Все они пользовались услугами авиакомпании Turkish Airlines, и их истории очень похожи: путешественники собрали необходимые визы, страховки, приглашения, плюс проблем с перелетом из России до Турции не возникало. Но в самом Стамбуле туристов не пускали на дальнейший рейс в Аргентину или Мексику.

Например, в начале апреля не удалось улететь в Мексику семье из Москвы. Как рассказал телеграм-канал Shot, житель столицы Сергей планировал отправиться в отпуск вместе с женой, двумя детьми и собакой. Все необходимые документы были на руках: электронная виза, страховка, оплата отеля. Во время пересадки в Стамбуле представители "Турецких авиалиний" (Turkish Airlines) не пустили семью на рейс до Мексики без объяснения причин. Пройти в самолет разрешили только старшему сыну − у него единственного было гражданство Германии. В итоге москвичи потеряли более миллиона рублей и сейчас разбираются с авиаперевозчиком.

Похожая история произошла с еще тремя москвичками. В апреле они запланировали отдых в мексиканском Канкуне: забронировали отель, купили билеты бизнес-класса. В Стамбуле сотрудники Turkish Airlines отказались пускать девушек в самолет. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), представители компании показали некую инструкцию, якобы запрещающую туристам въезд в страну.

"Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете летать в соответствии с правилами мексиканского правительства", − было сказано в скриншоте сообщения перевозчика. В результате девушки потеряли свыше 4 миллионов рублей.

В свою очередь, жителю Санкт-Петербурга Глебу также пришлось отказаться от своих планов − он мечтал попасть на концерт Мадонны в Мексике. Летел компанией Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле. Но у гейта до Канкуна путешественника развернули обратно, рассказал он телеграм-каналу Mash.



Глеб турист из Санкт-Петербурга У меня была пачка документов. Сотрудница даже их не посмотрела. Взяла российские паспорта у меня и еще у человека. В одну стопочку положила и сказала: "Вы дальше не летите".

Причину отказа мужчине не озвучили, а из-за произошедшего у него "сгорело" около 500 тысяч рублей.

А еще одной россиянке Элине посетить Мексику не помогло даже приглашение от подруги – резидента страны и многочисленные поездки в США – ее так же "развернули" в Стамбуле.

Причины или отговорки?

В пресс-службе АТОР рассказали, что ассоциация написала запрос в "Турецкие авиалинии" с просьбой прокомментировать инциденты. Перевозчик ответил, что путешественников проверяет частная партнерская компания Gözen Security – она и принимает решения по допуску или отказу в посадке на рейс.

В АТОР добавили, что в другом письме компания объяснила отказы туристам "недостаточным комплектом документов". Если же на границе обнаружатся недостающие бумаги, то гражданина депортируют и авиакомпания понесет финансовые издержки.

"Ситуация с перелетами российских туристов рейсами Turkish Airlines через Стамбул в Мексику и страны Южной Америки не улучшается, наоборот, становится все сложнее для туристов", – добавил вице-президент АТОР Артур Мурадян.



Артур Мурадян вице-президент АТОР Никаких внятных разъяснений от авиакомпании о критериях допуска или недопуска на стыковочные рейсы для туристов получить не удается даже при официальном запросе туроператора.

К урегулированию ситуации подключилось и российское посольство в Анкаре: 23 апреля ведомство написало в своем телеграм-канале, что тоже неоднократно обращалось в представительство Turkish Airlines в Стамбуле с просьбой объяснить инциденты в аэропорту. Несмотря на это, отказы продолжаются.



из сообщения посольства При этом сотрудники авиакомпании либо не предоставляют никаких внятных объяснений причин отказа, либо ссылаются на установленные указанными государствами правила въезда.

К таким правилам относится наличие у туриста авиабилетов, подтверждение бронирования отеля, наличие багажа и многое другое. Требования размещены на официальном сайте авиалиний на английском и турецком языках.

"Вопреки нашим настоятельным обращениям, перевод на русский язык авиакомпания на своем сайте пока не разместила", − подчеркнули в диппредставительстве.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян напомнил, что у россиян есть альтернативные варианты добраться до стран Латинской Америки – например, через Мадрид или Париж.



Алексан Мкртчян вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств" Можно улететь через Армению в европейскую страну и оттуда пересесть на рейс до Мексики. Однако надо понимать, что и там есть риски.

Эксперт отметил, что причина таких решений, скорее всего, не политическая, а экономическая: Мкртчян тоже считает, что авиакомпания просто перестраховывается от случаев возможной депортации в странах Латинской Америки.

"По международным правилам полную финансовую ответственность за депортацию человека несет авиакомпания, которая в страну этого пассажира привезла. Такие случаи уже были", − добавил Мкртчян в разговоре с Москвой 24.

Он также вспомнил инцидент с беременными россиянками, которых в 2023 году не пустили в Аргентину из-за ложной цели визита. По словам эксперта, страны в целом могут ужесточать политику въезда для туристов, и конкретная авиакомпания здесь ни при чем.

Поэтому на сегодняшний день лучше всего дождаться официального разъяснения властей, чтобы понять, какие критерии для въезда в страны должны соблюдать россияне, заключил Мкртчян.