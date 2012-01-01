Турэксперт Мкртчян: Turkish Airlines отказывает россиянам из-за возможных депортаций

Россияне массово жалуются на проблемы с полетами в страны Латинской Америки: туристам, которые планировали добраться туда транзитом через Стамбул, турецкая авиакомпания отказывает буквально у входа на посадку. В итоге пассажиры отменяют планы и теряют деньги. Рассказываем подобные истории и разбираемся в причинах таких решений.
"Сотрудница даже не посмотрела на документы"
За последний месяц в СМИ появились десятки жалоб от россиян, которые собирались лететь в страны Латинской Америки транзитом через Стамбул. Все они пользовались услугами авиакомпании Turkish Airlines, и их истории очень похожи: путешественники собрали необходимые визы, страховки, приглашения, плюс проблем с перелетом из России до Турции не возникало. Но в самом Стамбуле туристов не пускали на дальнейший рейс в Аргентину или Мексику.
Например, в начале апреля не удалось улететь в Мексику семье из Москвы. Как рассказал телеграм-канал Shot, житель столицы Сергей планировал отправиться в отпуск вместе с женой, двумя детьми и собакой. Все необходимые документы были на руках: электронная виза, страховка, оплата отеля. Во время пересадки в Стамбуле представители "Турецких авиалиний" (Turkish Airlines) не пустили семью на рейс до Мексики без объяснения причин. Пройти в самолет разрешили только старшему сыну − у него единственного было гражданство Германии. В итоге москвичи потеряли более миллиона рублей и сейчас разбираются с авиаперевозчиком.
Похожая история произошла с еще тремя москвичками. В апреле они запланировали отдых в мексиканском Канкуне: забронировали отель, купили билеты бизнес-класса. В Стамбуле сотрудники Turkish Airlines отказались пускать девушек в самолет. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), представители компании показали некую инструкцию, якобы запрещающую туристам въезд в страну.
"Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете летать в соответствии с правилами мексиканского правительства", − было сказано в скриншоте сообщения перевозчика. В результате девушки потеряли свыше 4 миллионов рублей.
В свою очередь, жителю Санкт-Петербурга Глебу также пришлось отказаться от своих планов − он мечтал попасть на концерт Мадонны в Мексике. Летел компанией Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле. Но у гейта до Канкуна путешественника развернули обратно, рассказал он телеграм-каналу Mash.
Причину отказа мужчине не озвучили, а из-за произошедшего у него "сгорело" около 500 тысяч рублей.
А еще одной россиянке Элине посетить Мексику не помогло даже приглашение от подруги – резидента страны и многочисленные поездки в США – ее так же "развернули" в Стамбуле.
Причины или отговорки?
В пресс-службе АТОР рассказали, что ассоциация написала запрос в "Турецкие авиалинии" с просьбой прокомментировать инциденты. Перевозчик ответил, что путешественников проверяет частная партнерская компания Gözen Security – она и принимает решения по допуску или отказу в посадке на рейс.
В АТОР добавили, что в другом письме компания объяснила отказы туристам "недостаточным комплектом документов". Если же на границе обнаружатся недостающие бумаги, то гражданина депортируют и авиакомпания понесет финансовые издержки.
"Ситуация с перелетами российских туристов рейсами Turkish Airlines через Стамбул в Мексику и страны Южной Америки не улучшается, наоборот, становится все сложнее для туристов", – добавил вице-президент АТОР Артур Мурадян.
К урегулированию ситуации подключилось и российское посольство в Анкаре: 23 апреля ведомство написало в своем телеграм-канале, что тоже неоднократно обращалось в представительство Turkish Airlines в Стамбуле с просьбой объяснить инциденты в аэропорту. Несмотря на это, отказы продолжаются.
К таким правилам относится наличие у туриста авиабилетов, подтверждение бронирования отеля, наличие багажа и многое другое. Требования размещены на официальном сайте авиалиний на английском и турецком языках.
"Вопреки нашим настоятельным обращениям, перевод на русский язык авиакомпания на своем сайте пока не разместила", − подчеркнули в диппредставительстве.
В свою очередь, вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян напомнил, что у россиян есть альтернативные варианты добраться до стран Латинской Америки – например, через Мадрид или Париж.
Эксперт отметил, что причина таких решений, скорее всего, не политическая, а экономическая: Мкртчян тоже считает, что авиакомпания просто перестраховывается от случаев возможной депортации в странах Латинской Америки.
"По международным правилам полную финансовую ответственность за депортацию человека несет авиакомпания, которая в страну этого пассажира привезла. Такие случаи уже были", − добавил Мкртчян в разговоре с Москвой 24.
Он также вспомнил инцидент с беременными россиянками, которых в 2023 году не пустили в Аргентину из-за ложной цели визита. По словам эксперта, страны в целом могут ужесточать политику въезда для туристов, и конкретная авиакомпания здесь ни при чем.
Поэтому на сегодняшний день лучше всего дождаться официального разъяснения властей, чтобы понять, какие критерии для въезда в страны должны соблюдать россияне, заключил Мкртчян.
- связаться с Генеральным консульством России в Стамбуле по телефону экстренной связи +90 (530) 941-03-68 и электронной почте stambul@mid.ru и сообщить о ситуации;
- направить письменный запрос в авиакомпанию для получения документального подтверждения отказа в посадке на рейс с указанием причин;
- зафиксировать ситуацию с помощью видео-, фото- или аудиозаписи с представителями авиакомпании;
- подать судебный иск по месту жительства заявителя против авиакомпании с ходатайством о возмещении материального и морального ущерба, нанесенного действиями авиаперевозчика; при этом подача иска в турецкий суд на "Турецкие авиалинии" не имеет смысла, подчеркнули в посольстве.