Россияне смогут отдохнуть летом на пляжах Северной Кореи

В предстоящем летнем сезоне у российских туристов появится возможность оценить пляжный отдых в КНДР. Для этого уже разработаны программы туров продолжительностью до 12 дней. По словам экспертов, гостей ждут не только красивые пляжи, но и теплое море. Рассказываем подробности, а также выясняем, каким туристам подойдет такое направление.



На море – в Северную Корею

Фото: AP Photo/David Guttenfelder

Северная Корея среди российских путешественников уже зарекомендовала себя как достойное направление для горнолыжного отдыха. В феврале туда отправилась первая после пандемии коронавируса тургруппа, которая высоко оценила курорт "Масикрен". Сейчас же стало известно, что у россиян будет возможность опробовать и летний отдых в КНДР. Об этом сообщила гендиректор туроператора, который организовывает поездки, Инна Мухина.

С ее слов, компания вместе с партнерами уже разработала программы на лето. "Они будут восьмидневные, 12-дневные, с посещением пляжа, с отдыхом на пляже. <…> Сейчас у нас идет процесс по утверждению дат", – уточнила она.





Инна Мухина гендиректор туроператора, который организовывает поездки в КНДР Пляжи там шикарные – с видовыми площадками шикарными. Поэтому обязательно пляжный отдых будем делать. И море там теплое.

Мухина также рассказала, что до конца весны Северную Корею посетят еще три группы. Первая уже направилась в КНДР 15 апреля и пробудет там до 19-го числа. Тур выпал на День солнца – 112-ю годовщину со дня рождения бывшего лидера страны Ким Ир Сена. Следующие заезды планируются с 29 апреля по 3 мая, а также с 6 по 10 мая.

Отдых рассчитан на пять дней и четыре ночи. "На первый тур набрана группа из 40 человек. На второй планируем набрать почти 100 человек. Отправиться в завершающее весеннее путешествие в Северную Корею уже записались около 30 человек", – пояснила Мухина.



Аутентичное направление

Фото: AP Photo/Wong Maye-E

Северная Корея является аутентичным направлением для отдыха и подойдет для искушенных путешественников, которые уже посмотрели как минимум половину земного шара. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил ведущий специалист отдела маркетинга и рекламы одного из туроператоров Николай Белолипецкий.





Николай Белолипецкий ведущий специалист отдела маркетинга и рекламы туристического оператора Направление не вытеснит привычные для россиян Турцию, Египет или ОАЭ. Как минимум эти страны имеют огромный потенциал в отельной базе. Все они являются круглогодичными, с разнообразными системами питания, развлечениями, теплым морем и океаном.

Кроме того, для полетов в Турцию, Египет или ОАЭ россиянам не нужно оформлять визу, уточнил Белолипецкий.

В свою очередь, вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в интервью с Москвой 24 заявил, что курорты КНДР вряд ли смогут соперничать не только с другими зарубежными, но и с отечественными, например Крымом и Сочи.

"Это другой климатический пояс – Северная Корея является холодной страной. Там можно купаться от силы 50 дней в году, в то время как в Египте – 365", – объясняет специалист.

По его мнению, продавать путевки в страну стоит с нацеленностью на экскурсионный отдых, поскольку КНДР – музей под открытым небом, в котором есть что посмотреть.

