"Серьезный курорт": россияне рассказали о впечатлениях от горнолыжного отдыха в КНДР

Крупная тургруппа россиян, отправившаяся на отдых в КНДР, вернулась домой 12 февраля. В ее состав вошли 98 человек. Большая их часть поехала в путешествие ради местного горнолыжного курорта "Масикрен". За последние пять лет это первое посещение Северной Кореи иностранными отдыхающими. Рассказываем подробности, а также какие впечатления привезли с собой туристы.



Самая большая в истории группа

Фото: AP Photo/Cha Song Ho

Группа российских туристов, которая первая после пандемии коронавируса посетила Северную Корею, вернулась во Владивосток. Поездка длилась четыре дня и три ночи, с 9 по 12 февраля. В состав тургруппы вошли 98 человек из 11 регионов России. Среди них в том числе жители Москвы и Московской области, Петербурга, а также Хабаровского и Приморского края.





Алексей Старичков глава агентства международного сотрудничества Приморского края Мы даем высокую оценку развитию гуманитарных отношений наших стран. Это первое за последние пять лет посещение КНДР иностранными туристами и самая большая по численности группа в истории Страны утренней свежести.

За время путешествия россияне увидели главные достопримечательности столицы КНДР – Пхеньяна, а также опробовали склоны горнолыжного курорта "Масикрен". Ради него большая часть отдыхающих и отправилась в поездку. В составе комплекса 10 склонов различной сложности. Их общая протяженность составляет свыше 17 километров. Для отдыхающих предусмотрены подъемники, прокат необходимой одежды и оборудования, а также каток. Кроме того, гостиницы, рестораны и кафе, магазины и многие другие развлечения.

Следующие группы российских туристов отправятся в Северную Корею весной. Первая поездка запланирована с 8 по 11 марта, а вторая пройдет с 11-го по 15-е число того же месяца. "Это будут две группы, каждая в пределах 100 человек, которые приедут в Пхеньян и горнолыжный курорт "Масик". Протяженность и программа визита изменятся только для одной группы – на одни сутки. Они проведут еще один день в Пхеньяне", – пояснил Старичков.



Поездка в Северную Корею с посещением горнолыжного курорта "Масикрен" обойдется желающим в 5 000 рублей + 800 долларов (примерно 73 тысячи рублей). Соответствующие расценки указаны на сайте туроператора, организующего путешествие. В стоимость входят виза, перелет, страховка, размещение, питание, транспорт и экскурсии. Ски-пассы для катания необходимо оплачивать отдельно (от 16 до 114 долларов в зависимости от длительности отдыха).



"Здесь идеально"

Фото: AP Photo/Wong Maye-E

Российские туристы, которые первыми посетили Северную Корею после долгого перерыва, поделились впечатлениями от визита. По словам жителя столицы Андрея, о поездке он не пожалел. "Я специально приехал из Москвы во Владивосток, чтобы посетить Северную Корею. Я ехал не только посмотреть на страну, но и покататься на лыжах. Катаюсь третий год, до этого был на курортах Армении, Алтая. О поездке не пожалел. Очень серьезный, хороший курорт, мне все очень понравилось", – отметил турист.

Оценил горнолыжный курорт и Илья Исавнин из Новосибирска. "Идеальная трасса, никого нет. Это кайф… Весь последний день посвятили катанию", – поделился он.





Илья Исавнин турист из Новосибирска Основные преимущества курорта – здесь ноль очередей, куда ни придешь, везде помогает персонал. Здесь идеально.

По словам другого члена тургруппы, Илии Воскресенского, горнолыжному курорту, несмотря на все преимущества, еще есть над чем поработать, сообщает "Газета.ру". Однако в целом турист положительно оценил поездку. В том числе ему пришлись по душе и строгие правила для отдыхающих в КНДР. "Мне хотелось ощутить ту настоящность закрытой страны", – пояснил Воскресенский.

В то же время, по его словам, принимающая сторона проявила радушие, гиды всегда были готовы помочь и ответить на вопросы.



Страна строгих правил

Фото: AP Photo/Kim Gwang Hyon

Во время визита в Северную Корею туристам важно соблюдать ряд правил и знать особенности пребывания в стране. Например, стоит позаботиться о наличных. Все расчеты производятся только "живыми" деньгами в американских долларах или же китайских юанях. Об этом говорится в памятке для отдыхающих на сайте туроператора, который организует путешествие. Вместе с тем отмечается, что провоз мобильных телефонов всех моделей разрешается.

Таможня не станет их изымать. Тем не менее гаджеты все равно не будут работать в КНДР из-за отсутствия роумингового соглашения между национальным мобильным оператором республики с представителями других стран. Для использования интернета придется купить местную сим-карту. Сети Wi-Fi в гостиницах и других заведениях нет.

Также туристам рекомендуют обратить внимание на то, какую литературу они берут с собой в страну. "Пропаганда западного образа жизни, а также изданные на Западе книги о Северной Корее (включая туристические путеводители), официально запрещены к ввозу", – подчеркивается в памятке.

Кроме того, гости КНДР не имеют свободы перемещения. В частности, им строго не рекомендуют покидать гостиницу без сопровождения гида или отставать на экскурсиях. Уточняется, что сопровождающие несут за туристов персональную ответственность.

