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Туризм

01 октября, 16:02

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Эксперты прокомментировали продление программы кешбэка за туры по России

Подарок за отдых. На каких условиях продлили программу кешбэка за туры по России
туризм

Программу туристического кешбэка в России продлили до января 2021 года. При этом в ней появились новые, более выгодные условия. Например, продолжительность тура или проживания в гостинице сократили с четырех до двух ночей, а минимальная стоимость путевки больше не ограничивается. Рассказываем, какие еще произошли изменения, а также разбираемся, как они повлияют на развитие отечественного туризма.

Путешествие с приятным бонусом

В России продлили программу туристического кешбэка: теперь ею можно воспользоваться до 10 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Первый этап программы кешбэка за туры внутри страны, в которой приняли участие все регионы, стартовал 21 августа и завершился 28 августа. Тогда для возвращения части потраченных на путешествие средств необходимо было купить тур от 25 тысяч рублей на не менее чем четыре ночи. Кешбэк составлял от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости приобретенного тура. Тогда на финансирование программы правительство РФ выделило 15 миллиардов рублей.

При этом в программе появились новые, более выгодные условия. "Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы", – говорится в пояснительной записке к постановлению.

Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее – 25 тысяч рублей).
из пояснительной записки к постановлению

Максимальный возврат средств, потраченных на тур, будет составлять 20% от его стоимости, но при этом не более 20 тысяч рублей.

По-прежнему обязательным условием участия в программе остается оплата картой "Мир", на которую кешбэк будет начисляться в период до пяти дней с момента оплаты путешествия. Уточняется, что даты начала и окончания продажи туруслуг с кешбэком Ростуризм объявит позднее.

В Ассоциации туроператоров России ранее заявили, что по итогам первого этапа из-за программы кешбэка продажи путевок по стране выросли: динамика относительно показателей 2019 года составила 73%.

Кроме того, по данным АТОР, средний чек таких туров находился в пределах 50–57 тысяч рублей. Отмечается, что значительно вырос спрос на путешествия на Байкал и Камчатку – по этим направлениям сумма возврата наибольшая.

Также в этот период зафиксировали заявки на путевки в Саратов, Челябинск, Псковскую и Новгородскую области, для которых туристический спрос нехарактерен. Популярностью пользовались и путевки в региональные санатории.

Беспрецедентное решение

Программа туристического кешбэка в России является беспрецедентной. Об этом в интервью с Москвой 24 заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"Ни в одной стране мира нет таких процентов по программе кешбэка. Аналогичные проекты за рубежом – это от 1 до 10%. Ну и то, что сейчас бархатный сезон, а в будущем период рождественских праздников, даст возможность и авиакомпаниям, и отелям, которые тоже участвуют в этом проекте, реализовать много интересных путешествий", – объяснил он.

Эксперт также отметил важность присоединения к программе туристических агрегаторов.

Через них многие как раз бронируют отели. Очень важно, что только российские юридические лица участвуют в этой акции. Тот, кто предпочитает бронировать тур через агрегатор, теперь также сможет это сделать.
Дмитрий Горин
вице-президент АТОР

Программа туристического кешбэка – отличный стимул к путешествиям, считает исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

"Сама идея, сам проект великолепен. Он очень правильный... Его доработали очень грамотно. Но, думаю, он еще будет дорабатываться", – сказала она.

По словам эксперта, программа важна для многодетных семей. "Для людей с большой семьей, которые все-таки хотят отдохнуть, 10–15 тысяч – серьезное подспорье", – объяснила Осипова.

При этом, по мнению эксперта, в реализации проекта в будущем стоит активно задействовать турагентства. "У нас все-таки туристы привыкли работать с турагентством. Не все могут напрямую бронировать, не у всех есть время. Люди привыкли, что им подбирают, советуют, а это может сделать только турагент", – пояснила она.

Вместе с тем Осипова отметила важность вхождения в программу по кешбэку агрегаторов, поскольку процент туристов, которые бронируют все самостоятельно, также велик.

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Соболева Илона

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