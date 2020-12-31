Как будет работать общественный транспорт в Москве в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь москвичей ждут некоторые изменения в расписании городского общественного транспорта. Например, столичная подземка будет открыта, а наземный транспорт и пригородные поезда увеличат время работы. Подробности читайте в нашем материале.

Метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уже по сложившейся традиции столичный метрополитен для москвичей и гостей города в новогоднюю ночь закрываться не будет. Такое решение власти принимают уже четвертый год подряд. Отмечается также, что с 20:00 31 декабря и до 6:00 1 января проезд в столичной подземке будет бесплатным.

В Рождество метрополитен лишь продлит график работы и закроется в 2:00.

МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По идентичному графику будет работать Московское центральное кольцо. Наземные поезда в новогоднюю ночь проследуют без перерывов, при этом с 8 вечера и до 6 утра проезд будет абсолютно бесплатным.

Соответственно, в Рождество МЦК закроется в 2:00 вместо часа ночи.

МЦД

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

При этом работу центральных диаметров в новогоднюю ночь лишь продлят. МЦД будут работать по особому графику, и 1 января последний поезд отправится в 2:30. При этом с 20:00 проезд так же, как и на метро, будет бесплатным для всех. Исключение составит Одинцово: последний поезд с этой станции в сторону станции Лобня уйдет в 3:50.

Для того чтобы справиться с потоком пассажиров и расширенным графиком, с конечных станций диаметров будут назначены дополнительные поезда, сообщили в департаменте транспорта. Также продлят время работы и выпустят вспомогательные составы на рельсы и на Рождество.

Автобусы и трамваи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всего в новогоднюю ночь в Москве будут работать 174 регулярных маршрута наземного пассажирского транспорта. Из них 59 – до самого утра, 100 – до 3:30. Остальные 15 ночных маршрутов будут работать в своем обычном графике.

В то же время в Рождество с самого утра будут ходить только 15 ночных маршрутов, чей график останется без изменений. Все остальные автобусы и трамваи будут курсировать до 3:00.

При этом новогодние изменения в графике наземного транспорта ждут все округа столицы.

ЮВАО

С 26 декабря изменится автобусный маршрут № 788: после остановки "11-й квартал Люберецких Полей" автобусы будут заворачивать на улицу Лавриненко и следовать до 13-го квартала Люберецких Полей. Далее маршрут будет проходить обратно по улице Лавриненко, затем через улицу Вертолетчиков и станцию метро "Некрасовка" до станции метро "Лухмановская".

СВАО

С 26 декабря продлится маршрут № 23: от Юрловского проезда автобусы будут ходить до жилого комплекса "Юрлово", проезжая в обоих направлениях станцию метро "Отрадное".

Также изменится схема движения в районе станции метро "Тимирязевская": после улицы Комдива Орлова автобусы будут ходить через улицу Милашенкова, станцию метро "Фонвизинская", улицы Добролюбова, Гончарова и Яблочкова до метро "Тимирязевская" в обоих направлениях.

С 28 декабря изменится расписание маршрута автобуса № 746: от остановки "Северный – 4-й микрорайон" первые автобусы будут отправляться в 06:12, а не в 07:00, как обычно, а от станции МЦД Долгопрудная – в 06:25 вместо 07:16.

ЗАО

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

31 декабря автобусы № 104, 116 и 130 будут ходить по расписанию выходного дня.

Также с 31 декабря с 23:40 автобусы № 507, 767, 779, 812, 830 могут следовать с увеличенными интервалами.

СЗАО

С 29 декабря восстанавливаются прежние маршруты автобусов и электробусов № 155, 800, Т20, Т21, Т35, Т65 и Т86 по проспекту Маршала Жукова на участке между станцией Московского центрального кольца Хорошево и улицей Народного Ополчения. В связи с этим исчезнет временный маршрут автобуса № 48к "Силикатный завод" – "Улица Демьяна Бедного".

ЮЗАО

С 30 декабря автобусы № 786 и С5, следуя от остановки "Метро "Академическая", перед поворотом на улицу Гримау будут разворачиваться на улице Дмитрия Ульянова во временном проезде в районе домов 25 и 28.

ТиНАО

31 декабря последние автобусы МЦ1 будут отправляться от станции метро "Лесопарковая" в 14:35, от многофункционального миграционного центра УФМС – в 16:10. На маршруте № 1004 поменяется время отправления фиксированных рейсов от миграционного центра, автобусы будут отправляться раньше: в 16:10 и 16:30 вместо 20:30 и 20:50.

А с 1 по 8 января 2021 года маршрут автобуса МЦ1 работать не будет вообще. На маршруте автобуса № 1004 отменятся фиксированные рейсы: в 06:20 и 06:45 от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" и в 20:30 и 20:50 от миграционного центра.

31 декабря с 23:40 автобусы № 17, 398, 871, 874, 876, 976, 1001 могут следовать с увеличенными интервалами.

ЦАО

31 декабря с 23:00 автобус М5 поедет от Нагорного бульвара до улицы Балчуг, автобусы маршрута № 158 будут следовать без заезда на Большой Москворецкий мост и улицу Варварку, от Садовнической улицы до станции метро "Китай-город" автобусы будут ходить по маршруту К – через Большой Устьинский мост, Устьинский проезд и улицу Солянку в обоих направлениях.

Пригородные электропоезда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пригородные электрички также увеличат график работы в главный праздник года. В ночь с 31 декабря на 1 января они будут курсировать до 2:00. Стоит отметить, что график днем 31 декабря будет соответствовать графику обычного рабочего дня.

С 1 по 10 января пригородные электрички будут работать по графику выходного дня, увеличив время работы в Рождество до 2:00. Аэроэкспрессы будут ходить в обычном режиме.

Парковки и другие бонусы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Также для жителей и туристов парковки Москвы будут бесплатными все новогодние праздники. Однако стоит отметить, что такой режим начнет действовать только с 1 января. 31 декабря оплачивать стоянку придется по обычному тарифу рабочего дня. 10 января парковки вновь начнут работать согласно обычному режиму – в этом конкретном случае воскресному.

Также граждане смогут воспользоваться услугами каршеринга: как и в любой другой день, людям, имеющим аккаунты в различных сервисах, будет доступно около 25 000 автомобилей.