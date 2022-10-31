Автоэксперт рассказал, как избежать аварии в "день жестянщика"

В столице в связи с гололедицей до 1 ноября действует желтый уровень погодной опасности. С вечера 30 октября в городе произошли несколько аварий с участием не менее 70 автомобилей. Разбираемся, как избежать ДТП в "день жестянщика".



"День жестянщика" в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Синоптики Гидрометцентра предупредили москвичей, что до 19:00 1 ноября в городе будет действовать желтый уровень погодной опасности. Он введен из-за наблюдающейся на столичных дорогах гололедицы. Кроме того, в Москве выпал снег. За ночь с 30 на 31 октября его прирост составил примерно 1 сантиметр. По данным метеорологов, снежный покров сохранится в городе до ближайших выходных, 5 и 6 ноября.





Евгений Тишковец ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Образовавшийся снежный покров будет временным и в условиях холодной погоды местами продержится до выходных включительно. Однако на следующей неделе ожидается потепление, связанное с вторжением атлантического циклона, благодаря которому снежный наст исчезнет.

На фоне непогоды с вечера 30 октября по утро 31 октября на западе Москвы произошли несколько аварий с участием не менее 70 машин. Известно, что в этих ДТП в общей сложности пострадали девять человек.

В частности, 30 октября крупная авария произошла на съезде с Рябиновой улицы на Кутузовский проспект. Здесь столкнулись 49 автомобилей, пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Движение в сторону Мичуринского проспекта на некоторое время оказалось полностью перекрыто. Водителей просили выбирать пути объезда. В настоящий момент проезд на улице Рябиновой целиком восстановлен.

В тот же день еще 14 легковых авто столкнулись на Рублевском шоссе возле Осеннего бульвара. В этом ДТП пострадали три человека. В результате аварии оказались заняты по две полосы из трех для движения в сторону Кутузовского проспекта и МКАД. Проезжую часть оперативно освободили. Сейчас движение на Рублевском шоссе восстановлено.

Утром 31 октября на западе МКАД произошла другая крупная авария – столкнулись девять легковушек. По предварительным данным, в результате ДТП два человека пострадали. К настоящему моменту проезд уже освобожден от автомобилей.



Как избежать аварии?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столичном Дептрансе рекомендовали автомобилистам не выезжать на дороги на летней резине. Отмечается, что тем, кто не успел "переобуться", лучше пользоваться общественным транспортом.





из сообщения в телеграм-канале Дептранс Москвы Летняя резина при понижении температуры твердеет и перестает обеспечивать хорошую сцепку с дорогой. Рекомендуем заменить резину на зимнюю. Если еще не успели – отложите поездки по городу. Воспользуйтесь городским транспортом.

Председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе с Москвой 24 дал несколько советов москвичам по безопасному вождению в непростых погодных условиях. По его словам, в первые дни гололеда по возможности лучше не выезжать в город даже на зимней резине. Дело в том, что не все водители успели сменить летние покрышки. Следовательно, они могут представлять опасность для других автомобилистов, объясняет эксперт.

Кроме того, при выезде на дорогу в гололед скорость движения должна быть ощутимо ниже, чем летом. "Особенно в первые дни снегопадов и гололедицы скорость движения должна быть не больше двух третей от летней. То есть если вы ехали 40 километров в час, то сейчас вы едете 25–27 километров в час", – говорит автоэксперт.

Канаев также порекомендовал держать дистанцию с другими автомобилями как минимум втрое большую, чем летом. По его словам, в зависимости от погодных условий в некоторых случаях в гололед тормозной путь может серьезно увеличиваться.





Сергей Канаев председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР) Если на дороге сильный гололед, сверху слегка присыпанный снежком, то тормозной путь может вырасти до десяти раз даже на шипованной резине. Свежий снег не даст схватиться шипам со льдом.

Специалист добавил, что в гололед стиль вождения должен быть особенного аккуратным. "Помните, что на поворотах машину может заносить даже на липучках и шипованной резине. Потому что место, где все притормаживают, покрывается льдом. Будьте внимательны перед пешеходными переходами – снижайте скорость", – подчеркнул он.

Кроме того, автоэксперт посоветовал не забывать смотреть в зеркало заднего вида и стараться уступать дорогу автомобилям, которые едут слишком быстро.

