Пасхальные выходные: что перекроют и как объехать

Предстоящие выходные, 27–28 апреля, пасхальные. В воскресенье христиане отмечают главный праздник – Пасху, поэтому большинство дорожных ограничений сосредоточатся в районе столичных кладбищ, а также у храмов. Узнайте, где и что перекроют, как объехать и добраться до цели.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Перекрытия на Пасху

В праздник Пасхи, 28 апреля, введут ограничения движения для автомобилистов в семи округах столицы. Водители не смогут проехать поблизости с Востряковским, Домодедовским, Митинским, Николо-Архангельским, Перепечинским, Химкинским, Хованским и Щербинским кладбищами. Изменения движения будут действовать с 6 часов утра до вечера – 16–17 часов.

На северо-западе столицы перекроют движение на участке проезда Стратонавтов – от Волоколамского проезда до Тушинской площади. На участке Проектируемого проезда № 5492 – от улицы Фомичевой до Планерной, на Волоколамском проезде установят временные знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей. В преддверии пасхальных мероприятий будут работать также выделенные полосы для общественного транспорта на участке Пятницкого шоссе – от МКАД до улицы Барышихи и на Волоколамском шоссе – от Тушинской площади до МКАД.

Откройте схему, нажав на картинку. Фото: transport.mos.ru

На востоке Москвы схема движения изменится на участках Вешняковской улицы – от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный Казанец. Также водители не смогут проехать по Суздальской улице – от Городецкой улицы до Никольско-Архангельского проезда, по Проектируемому проезду № 326 – от Салтыковской улицы до Никольско-Архангельского проезда. Кроме того, движение перекроют на улице Галины Вишневской – от улицы Суздальской до Салтыковской и от улицы Салтыковской до Николо-Архангельского кладбища.

На западе города изменится схема движения на участке улицы Рузской – от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца, а также по Боровскому и Востряковскому шоссе – от Никулинской улицы до Озерной. А в Юго-Западном округе столицы перекроют движение по Молодцовскому проезду и путепроводу через Симферопольское шоссе – от Типографской улицы до Щербинского кладбища.

Откройте схему, нажав на картинку. Фото: transport.mos.ru

На юге Москвы перекроют участок дублера Каширского шоссе – от Шипиловской улицы до Ясеневой улицы при движении в сторону области. А на севере столицы движение перекроют на участках Новосходненского шоссе – от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище, Фестивальной улицы – от Смольной улицы до Ленинградского шоссе. Также водители не смогут воспользоваться дорогой, ведущей к Перепечинскому кладбищу, от деревни Шемякино. При этом жители Сходни, Филина, Новосходненского и микрорайона Планерная смогут проехать по Новосходненскому шоссе без ограничений.

И наконец в ТиНАО перекроют движение на участке улицы Адмирала Корнилова – от Проектируемого проезда № 974 до Киевского шоссе.

Фото: transport.mos.ru

Также в связи с празднованием Пасхи ночью 28 апреля – с 00:01 до 00:30 – будет полностью перекрыто движение у метро "Бауманская": на участках Спартаковской улицы (от Плетешковского переулка до Нижней Красносельской улицы) и Нижней Красносельской улицы (от Спартаковской улицы до Елоховского проезда). Водители также не смогут проехать по Елоховскому проезду с 6 часов утра 27 апреля до 00:30 28 апреля.

Фото: transport.mos.ru

А в районе станции "Трубная" закроют часть улиц из-за проведения фестиваля "Пасхальный дар". Перекрытия будут действовать 28 апреля в течение всего дня на участке улицы Петровка – от Страстного бульвара до Рахмановского переулка. Также ночью на 20 минут (с 00:01 до 00:20) временно перекроют движение на улице Петровка, в Крапивенском переулке и на Петровском бульваре.

Фото: transport.mos.ru

27 апреля поздним вечером вокруг храма Иерусалимской иконы Божией Матери будет проходить крестных ход. В связи с этим с 23:30 до 23:59 временно перекроют улицу Талалихина от дома 24, строения 3 до Стройковской улицы. Кроме того, недоступна для проезда будет Стройковская улица от улицы Талалихина до Иерусалимской улицы, а также Иерусалимская улица – от Стройковской улицы до дома 20, строения 2 по улице Талалихина.

Фото: transport.mos.ru

А возле храма Христа Спасителя 27 апреля с 17 до 20 часов перекроют Соймоновский проезд и улицу Волхонка от Бульварного кольца до Ленивки. Проезд городского транспорта при этом сохранится. А после 20 часов до двух ночи данные улицы закроют полностью.

Работа транспорта

В Пасху для жителей запустят более тысячи бесплатных автобусов с интервалом 1–5 минут. Они будут перевозить пассажиров от железнодорожных станций и от метро по 38 маршрутам:

Откройте картинку, нажав на нее



Николо-Архангельское



№ 706, Э1, Э2 – от метро "Выхино";

№ 760 – от метро "Щелковская";

№ Э3 – от метро "Новокосино".

Домодедовское

№ 510, Э1 – от метро "Домодедовская";

№ Э2 – от деревни Колычево.

Щербинское

№ 819, Э1 – от метро "Улица Академика Янгеля";

№ Э2 – от станции Щербинка.

Хованское

№ 600 – от метро "Теплый Стан";

№ Э1 – от метро "Саларьево";

№ Э2 – от метро "Теплый Стан".

Востряковское

№ Э1 – от метро "Юго-Западная";

№ Э2 – от метро "Озерная".

Митинское и Красногорское

№ 741, Э – от метро "Тушинская".

Перепечинское

№ 865, Э1 – от метро "Планерная";

№ Э2 – от станции Сходня;

№ Э3 – от станции Лобня.

Химкинское

№ Э – от метро "Речной вокзал";

№ Э2 – от метро "Планерная".

Долгопрудненское

№ Э1 – от метро "Речной вокзал", платформы Новодачная, станции Долгопрудная.

Кузьминское

№ Э – от метро "Рязанский проспект" и "Кузьминки".

Люблинское

№ Э1 – от метро "Текстильщики";

№ Э2 – от метро "Люблино".

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Котляковское



№ 150э – от метро "Каширская";

№ 217э – от метро "Кантемировская".

Ракитки

№ 531э – от метро "Теплый Стан".

Богородское (Ногинское)

№ Э – от станции Электроугли.

Зеленоградское Центральное

№ 1 – от 14-го микрорайона;

№ 2, Э1 – от станции Крюково.

Зеленоградское Северное

№ 20 – от 16-го микрорайона;

№ Э2 – от станции Крюково.

Алабушевское

№ 24 – от станции Крюково.

Кроме того, в ночь с 27 на 28 апреля 159 маршрутов общественного транспорта будут работать до 03:30 ночи. Полный список маршрутов можно посмотреть на сайте "Мосгортранса".

Метро и МЦК в эту ночь будут работать до двух часов. Время ожидания "Ласточек" на МЦК (с 21:00 до 2:00) составит не более 10 минут. А у 65 пригородных поездов на Пасху увеличится количество остановок.

Кроме того, 27 апреля в районе станции метро "Кропоткинская" – у храма Христа Спасителя – изменятся четыре автобусных маршрута. С 18 часов перестанут обслуживаться остановки у входа в подземку и Пушкинского музея для автобуса "М3". Рядом с метро также не будет останавливаться маршрут № 255. С 19 часов автобусы № 255 будут ездить от "Лужников" до "Кропоткинской". А с 19:30 автобусы "М3" начнут курсировать от "Лужников" до "Кропоткинской" и от "Семеновской" до "Лубянки". При этом автобусы "А" и № 15 станут поворачивать на Гоголевский бульвар на площади Пречистенских Ворот.

Дополнительные остановки появятся на Белорусском (платформы Здравница, Баковка и Отрадное), Горьковском (станция Никольское), Савеловском (платформа Новодачная), Киевском (станции Алабино, Крекшино и Сколково), Курском (платформа Щербинка и Бутово), Рижском (станция Троицкая и Миитовская), Павелецком (платформа Чертаново, Калинина и Булатниково) и Казанском (станция Удельная и Ильинская) направлениях.