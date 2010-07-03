Движение у "Бауманской" ограничат по случаю Пасхи

Движение в районе метро "Бауманская" будет ограничено 26-28 апреля из-за празднования Пасхи. Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса.
"Перекрытия в связи с празднованием Пасхи будут действовать на улице Спартаковская – от Плетешковского переулка до улицы Нижняя Красносельская 26 апреля с 19:00 до 19:30 и 28 апреля с 00:01 до 00:30", – сообщил центр.
Также движение ограничат на участке улицы Нижняя Красносельская – от Спартаковской до Елоховского проезда 26 апреля с 19:00 до 19:30, 28 апреля с 00:01 до 00:30 и в Елоховском проезде 26 апреля с 19:00 до 19:30, с 6:00 27 апреля до 00:30 28 апреля. На этих участках будет действовать полное перекрытие.
Ранее сообщалось, что движение в районе улицы Недорубова ограничат с 26 апреля. Это связано со строительством инженерных коммуникаций.
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