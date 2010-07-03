Движение в районе улицы Недорубова ограничат с 26 апреля. Ограничения связаны в связи со строительством инженерных коммуникаций. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Ограничения движения будут действовать на участке в районе дома № 7 по улице Недорубова с 26 апреля по 19 мая.
Также нельзя будет проехать в районе дома № 17, корпус 3 по улице Покровская. Там ограничения будут с 20 мая по 9 июня. На этом же участке будет ограничено движение с 10 по 30 июня, с 1 по 21 июля, с 22 июля по 11 августа на одной полосе проезжей части.
Помимо этого, ограничат движение на улице Покровская в районе дома № 10 по улице Недорубова с 12 августа по 1 сентября и с 2 по 30 сентября.
Отмечается, что все ограничения будут действовать в круглосуточном режиме на одной полосе с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений.
Ограничения движения будут действовать в районе дома № 25 по Батюнинскому проезду с 25 апреля по 9 июня, а также в этом проезде около дома № 25, строения 1 с 9 по 30 июня.
В Вербное воскресенье, 21 апреля, введут ограничения движения в семи округах столицы. Водители не смогут проехать поблизости с Востряковским, Домодедовским, Митинским, Николо-Архангельским, Перепечинским, Химкинским, Хованским и Щербинским кладбищами. Изменения движения будут действовать с 6 часов утра до 16 –17 дня.
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