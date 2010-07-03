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Движение в Батюнинском проезде ограничат с 25 апреля по 30 июня. Ограничения связаны с инженерными работами. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса.

Ограничения движения будут действовать в районе дома № 25 по Батюнинскому проезду с 25 апреля по 9 июня, а также в этом проезде около дома № 25, строения 1 с 9 по 30 июня.

Отмечается, что все ограничения будут действовать на одной полосе с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений.

Ранее сообщалось о перекрытии движения на железнодорожном переезде в Подольске в ночь на 22 апреля.

Как пояснили в МЖД, на железнодорожном переезде на участке Гривно – Львовская Курского направления МЖД пройдут плановые ремонтные работы.

Речь идет о переезде, который находится в городском округе Подольск на пересечении с трассой А107. На период работ (с 0:00 до 5:30) он будет закрыт для движения автотранспорта.

Альтернативным маршрутом является южный обход Подольска и тоннель под железнодорожными путями на улице Строителей в микрорайоне Львовский.

В Вербное воскресенье, 21 апреля, введут ограничения движения в семи округах столицы. Водители не смогут проехать поблизости с Востряковским, Домодедовским, Митинским, Николо-Архангельским, Перепечинским, Химкинским, Хованским и Щербинским кладбищами. Изменения движения будут действовать с 6 часов утра до 16 –17 дня.