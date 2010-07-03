Движение в Батюнинском проезде ограничат с 25 апреля

Как пояснили в МЖД, на железнодорожном переезде на участке Гривно – Львовская Курского направления МЖД пройдут плановые ремонтные работы.
Речь идет о переезде, который находится в городском округе Подольск на пересечении с трассой А107. На период работ (с 0:00 до 5:30) он будет закрыт для движения автотранспорта.
Альтернативным маршрутом является южный обход Подольска и тоннель под железнодорожными путями на улице Строителей в микрорайоне Львовский.
В Вербное воскресенье, 21 апреля, введут ограничения движения в семи округах столицы. Водители не смогут проехать поблизости с Востряковским, Домодедовским, Митинским, Николо-Архангельским, Перепечинским, Химкинским, Хованским и Щербинским кладбищами. Изменения движения будут действовать с 6 часов утра до 16 –17 дня.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.