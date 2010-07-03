Железнодорожный переезд в Подольске закроют для проезда в ночь на 22 апреля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В ночь на 22 апреля железнодорожный переезд в Подольске закроют для проезда автомобилей, передает Агентство "Москва".

Как пояснили в МЖД, на железнодорожном переезде на участке Гривно – Львовская Курского направления МЖД пройдут плановые ремонтные работы.

Речь идет о переезде, который находится в городском округе Подольск на пересечении с трассой А107. На период работ (с 00:00 до 5:30) переезд будет закрыт для движения автотранспорта.

Альтернативным маршрутом является южный обход Подольска и тоннель под железнодорожными путями на улице Строителей в микрорайоне Львовский.

Ранее сообщалось, что 20 и 21 апреля в преддверии пасхальных праздников больше всего дорожных ограничений ожидается на периферии города. В Вербное воскресенье, 21 апреля, введут ограничения движения в семи округах столицы.

Водители не смогут проехать поблизости с Востряковским, Домодедовским, Митинским, Николо-Архангельским, Перепечинским, Химкинским, Хованским и Щербинским кладбищами. Изменения движения будут действовать с 6 часов утра до 16 –17 дня.