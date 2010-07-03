Движение транспорта ограничат в районе улицы Полярная с 19 апреля по 28 августа

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Движение в районе улицы Полярная ограничат с 19 апреля по 28 августа из-за инженерных работ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

Ограничения будут действовать на улице Чермянская в районе дома №2, строение 1 частично на одной полосе.

Также ограничения введут на улице Поляная от дома №25, строение 2 до улицы Молодцова на одной полосе дублера и на двух полосах основного хода с обустройством временных уширений.

Также закроют одну полосу на улице Молодцова в районе дома №20. Ограничения будут действовать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили в районе улицы Муромская.