Движение транспорта ограничили в районе улицы Муромская

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В районе улицы Муромская ограничили движение транспорта по 29 апреля. Также ограничения введут с 11 мая по 15 июня. Это связано с реконструкцией газопровода, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.
Ограничение одной полосы с обустройством временных уширений действует на улице Муромская в районе дома №3. Также поэтапно перекрывается проезд между улицами Муромская и Заозерная.
Движение на улице Красносолнечная в районе дома № 30 ограничено на одной полосе.
Кроме того, ограничение движения по одной полосе действует на улице Заозерная от дома №9 до дома №14 и в проезде от улицы Заозерная до дома №15Б, строение 3А.
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