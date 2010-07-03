Четыре автобусных маршрута изменится 27 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Маршруты четырех автобусов изменятся из-за мероприятий в храме Христа Спасителя 27 апреля, сообщает Мосгортранс.

Речь идет о составах, которые ходят в районе станции метро "Кропоткинская". Изменения сохранятся до окончания мероприятий.

С 18:00 перестанут обслуживаться остановки у входа в подземку и Пушкинского музея для автобуса "М3". Рядом с метро также не будет останавливаться маршрут №255.

Кроме того, с 19:00 автобусы №255 будут ездить от "Лужников" до "Кропоткинской". А с 19:30 автобусы "м3" начнут курсировать от "Лужников" до "Кропоткинской" и от "Семеновской" до "Лубянки".

При этом автобусы "А" и №15 станут поворачивать на Гоголевский бульвар на площади Пречистенских Ворот.

Ранее сообщалось, что в ночь на Пасху поезда МЦК поедут с десятиминутным интервалом. Работу этого вида транспорта продлят до 02:00 и пассажиры смогут добраться домой на общественном транспорте.