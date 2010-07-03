Поезда МЦК будут курсировать с десятиминутным интервалом в ночь на Пасху

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поезда на Московском центральном кольце (МЦК) будут курсировать с десятиминутным интервалом с 27 на 28 апреля с 21:00 до 2:00. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Так, с 27 на 28 апреля с 21:00 до 2:00 время ожидания электропоездов "Ласточка" составит до 10 минут", – говорится в сообщении.

Продление работы МЦК связано с празднованием Пасхи. Пассажиры смогут добраться домой на общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что в Москве на Пасху вводятся 38 специальных бесплатных автобусных маршрутов от станций метро и железнодорожных станций до 17 кладбищ.

Для проезда к наиболее крупным кладбищам 28 апреля и 5 мая будут организованы специальные бесплатные экспрессные маршруты общественного транспорта.