Режим работы городского транспорта изменится в пасхальную ночь

Режим работы общественного транспорта изменятся в пасхальную ночь, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это связано с богослужениями в столичных соборах.
увеличить
В частности, в ночь с 27 на 28 апреля некоторые автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать до 03:30. Это коснется всех районов Москвы, включая Зеленоград и ТиНАО. В то же время по-прежнему пассажиров будут перевозить и ночные автобусы.
Кроме того, в пасхальные и майские праздники, в частности 28 апреля, 5 и 7 мая, в столице запустят 38 бесплатных автобусных маршрутов. Они будут перевозить пассажиров от станций метро и платформ железной дороги до 17 кладбищ.
Подробнее с расписанием можно ознакомиться на mos.ru.
Ранее сообщалось, что маршруты четырех автобусов изменятся из-за мероприятий в храме Христа Спасителя 27 апреля. Речь идет о составах, которые ходят в районе станции метро "Кропоткинская". Изменения сохранятся до окончания мероприятий.
С 18:00 перестанут обслуживаться остановки у входа в подземку и Пушкинского музея для автобуса "М3". Рядом с метро также не будет останавливаться маршрут №255. Кроме того, с 19:00 автобусы №255 будут ездить от "Лужников" до "Кропоткинской". А с 19:30 автобусы "М3" начнут курсировать от "Лужников" до "Кропоткинской" и от "Семеновской" до "Лубянки".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.