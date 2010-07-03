Режим работы городского транспорта изменится в пасхальную ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Режим работы общественного транспорта изменятся в пасхальную ночь, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это связано с богослужениями в столичных соборах.

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В частности, в ночь с 27 на 28 апреля некоторые автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать до 03:30. Это коснется всех районов Москвы, включая Зеленоград и ТиНАО. В то же время по-прежнему пассажиров будут перевозить и ночные автобусы.

Кроме того, в пасхальные и майские праздники, в частности 28 апреля, 5 и 7 мая, в столице запустят 38 бесплатных автобусных маршрутов. Они будут перевозить пассажиров от станций метро и платформ железной дороги до 17 кладбищ.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться на mos.ru.

Ранее сообщалось, что маршруты четырех автобусов изменятся из-за мероприятий в храме Христа Спасителя 27 апреля. Речь идет о составах, которые ходят в районе станции метро "Кропоткинская". Изменения сохранятся до окончания мероприятий.

С 18:00 перестанут обслуживаться остановки у входа в подземку и Пушкинского музея для автобуса "М3". Рядом с метро также не будет останавливаться маршрут №255. Кроме того, с 19:00 автобусы №255 будут ездить от "Лужников" до "Кропоткинской". А с 19:30 автобусы "М3" начнут курсировать от "Лужников" до "Кропоткинской" и от "Семеновской" до "Лубянки".