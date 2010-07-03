Движение в районе станции метро "Трубная" изменят 28 апреля

Движение транспорта в районе станции метро "Трубная" будет перекрыто и изменено в воскресенье, 28 апреля. Это связано с проведением фестиваля "Пасхальный дар", передает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.
Перекрытия будут действовать 28 апреля с 00:01 до 23:59 на участке улицы Петровка - от Страстного бульвара до Рахмановского переулка, а также в этот же день с 00:01 до 00:20 - на улице Петровка, Крапивенском переулке и Петровском бульваре.
Кроме того, в период с 23:00 27 апреля до 23:59 28 апреля в Крапивнинском переулке введут двухстороннее движение.
"Пасхальный дар" пройдет в столице с 25 апреля по 5 мая на 14 площадках. На каждой площадке организуют специальные пространства для анимации и занятий творчеством, гастрономическую и торговую секции, детские карусели и сцены. Там можно будет перекусить, поучаствовать в увлекательных мастер-классах и интерактивных программах, посмотреть театральные постановки, послушать выступления музыкантов и сделать красивые фото.
Главной темой фестиваля по традиции станет благотворительность – свои программы представят 32 крупных российских фонда. По всему городу состоятся благотворительные и волонтерские акции в рамках "Весенней недели добра", добровольческого спецпроекта "Пасхального дара".
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