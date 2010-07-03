Темы дня

ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:45

Движение в районе станции метро "Трубная" изменят 28 апреля

город транспорт фестивали

10:45

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Грушин

Движение транспорта в районе станции метро "Трубная" будет перекрыто и изменено в воскресенье, 28 апреля. Это связано с проведением фестиваля "Пасхальный дар", передает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

Перекрытия будут действовать 28 апреля с 00:01 до 23:59 на участке улицы Петровка - от Страстного бульвара до Рахмановского переулка, а также в этот же день с 00:01 до 00:20 - на улице Петровка, Крапивенском переулке и Петровском бульваре.

Кроме того, в период с 23:00 27 апреля до 23:59 28 апреля в Крапивнинском переулке введут двухстороннее движение.

"Пасхальный дар" пройдет в столице с 25 апреля по 5 мая на 14 площадках. На каждой площадке организуют специальные пространства для анимации и занятий творчеством, гастрономическую и торговую секции, детские карусели и сцены. Там можно будет перекусить, поучаствовать в увлекательных мастер-классах и интерактивных программах, посмотреть театральные постановки, послушать выступления музыкантов и сделать красивые фото.

Главной темой фестиваля по традиции станет благотворительность – свои программы представят 32 крупных российских фонда. По всему городу состоятся благотворительные и волонтерские акции в рамках "Весенней недели добра", добровольческого спецпроекта "Пасхального дара".

Где в этом году будет проходить "Пасхальный дар"

город транспорт фестивали

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика