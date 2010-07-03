Собянин пригласил горожан на фестиваль "Пасхальный дар"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Пасхальный дар", который пройдет в столице с 25 апреля по 5 мая.

С 1 по 12 мая они могут посетить площадки музыкального фестиваля-конкурса "Московская весна A CAPPELLA". Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"Пасхальный дар" охватит 14 площадок: шесть – в центре и восемь – в других округах. Одна из окружных заработает впервые. Речь идет о площадке на Святоозерской улице, владении 1 в районе Косино-Ухтомский. Ранее по просьбам жителей площадки открылись в Новокосино, Зябликово, Северном Бутово, Митино, Кузьминках и Ясенево.

На каждой площадке есть специальные пространства для анимации и занятий творчеством, гастрономическая и торговая секции, детские карусели и сцены. Там можно перекусить, поучаствовать в увлекательных мастер-классах и интерактивных программах, посмотреть театральные постановки, послушать выступления музыкантов и сделать красивые фото.

Также к "Пасхальному дару" присоединятся 13 прихрамовых территорий. Для посетителей готовят тематические концертные программы от церковных музыкальных коллективов, мастер-классы по росписи пасхальных яиц и различные игры.

Главной темой фестиваля по традиции станет благотворительность – свои программы представят 32 крупных российских фонда. Они проведут 160 мастер-классов, более 100 лекций и семинаров, 28 концертов и 10 спортивных мероприятий. По всему городу состоятся благотворительные и волонтерские акции в рамках "Весенней недели добра", добровольческого спецпроекта "Пасхального дара".

Как и годом ранее, любой желающий сможет помочь тем, кто нуждается в поддержке: людям с серьезными заболеваниями или особенностями здоровья, одиноким пожилым, другим москвичам, нуждающимся в нашей заботе. Пожертвование можно сделать по смс, через мобильное приложение, банкомат или просто купив что-то на фестивале.

На Тверском бульваре вновь пройдет интерактивная программа "Четвероногий друг", посвященная бездомным животным и правильному уходу за домашними питомцами. Здесь запланировано 11 выставок с четвероногими подопечными благотворительных фондов. Гости смогут взять кого-то из них домой или перечислить пожертвование приютам.

Те, у кого есть домашнее животное, смогут посетить вместе с ним уроки и мастер-классы от профессиональных кинологов. Также будут работать две площадки для дрессировки, "салон красоты" для животных и бесплатная ветеринарная станция, где можно будет провести обследование домашнего любимца и сделать ему необходимые прививки.

В культурной программе фестиваля примут участие 20 интерактивных и три инклюзивных театра, более 100 артистов, 10 церковных хоров и 10 детских коллективов. Подготовлено 80 концертов и 20 интерактивных программ. Запланировано 550 творческих и 450 кулинарных мастер-классов для детей и взрослых.

Зрители смогут побывать на кукольных и драматических постановках, заглянуть в литературный салон и на необычное "квартирник-шоу", посмотреть необычный книжный спектакль "Библиотечник" и инклюзивные танцевальные проекты. На ярмарках представят широкий ассортимент пасхальной продукции, а также сувениры благотворительных фондов, созданные руками их подопечных. Меню от 30 ресторанов-участников разделено на две части: постное и пасхальное.