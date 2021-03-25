Автоюрист предложил изымать автомобиль в случае рецидива вождения под градусом

В МВД предложили ужесточить наказание для водителей за вождение в нетрезвом виде. Уголовную ответственность планируют повысить для тех, кто попался за рулем в состоянии опьянения при наличии аналогичной судимости. Выясняем, помогут ли такие меры снизить количество ДТП и сделать дороги безопаснее.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Наказания для рецидивистов

В МВД подготовили поправки в Уголовный кодекс (УК), которые касаются ужесточения наказания для водителей, попавшихся в пьяном виде за рулем. Статью "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" собираются дополнить второй частью, где будут указаны санкции для автомобилистов, которые уже были до этого осуждены за вождение под градусом.

Таким образом, максимальное наказание, которое будет грозить нарушителям, – заключение на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Помимо этого для пьяных водителей предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы или ограничение свободы на срок до трех лет.

Законопроект с поправками внесли в правительство еще в январе этого года. Ранее сообщалось, что изменения в УК были подготовлены по поручению вице-премьера Юрия Борисова, а документ одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Поправки также поддержали в Генпрокуратуре, Верховном суде, Следственном комитете и государственно-правовом управлении президента.



Минюст РФ также сформировал новые наказания за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Например, предполагается лишать автомобилистов водительских прав на срок от одного до полутора лет за трехкратные грубые нарушения: большое превышении скорости движения, проезд на красный свет или выезд на встречку.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Это будет работать?

Автоюрист Лев Воропаев считает, что нет никакого смысла в ужесточении наказания, так как, по его мнению, существующих санкций вполне достаточно для наказания человека.

"Другой вопрос: у нас практика такова, что реальный срок лишения свободы в первый раз никому практически не назначается. Если человек второй раз попадется, то в 30–40% случаев могут назначить срок, но обычно – обязательные работы. Реальный срок дают только с третьего-четвертого раза. Также судом принимаются во внимание только рецидивы", – пояснил юрист в интервью Москве 24.





Лев Воропаев автоюрист Если увеличат штрафы или другие санкции по статье, я не считаю, что это существенно отразится на преступлениях в данной категории. Все равно получается, что нарушение подпадает под преступление небольшой тяжести. Но и в увеличении тяжести смысла большого нет.

По словам эксперта, для уменьшения количества пьяных на дорогах нужен реальный механизм воздействия, например изъятие автомобиля при повторном вождении под градусом.

"Это нужно, чтобы у человека не было возможности в следующий раз ехать на автомобиле пьяным. В случае если авто находится в собственности у другого человека, то уже владелец будет воздействовать на нарушителя, чтобы взыскать стоимость машины", – подчеркнул Воропаев.

В свою очередь, глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов в разговоре с Москвой 24 заявил, что вместе с увеличением штрафов и тюремных сроков надо заняться пропагандой.

"Но надо понимать, что любая профилактическая кампания не заработает сразу. Для того чтобы что-то действительно подействовало, понадобится несколько лет", – подчеркнул он.





Максим Едрышов глава ФАР Самый наглядный пример, когда в России в 2000-х годах запустили большую социальную кампанию по ремням безопасности и детским креслам. Сейчас уже те выросшие дети сами пристегиваются.

Руководитель ФАР уверен, что с помощью социальной рекламы и профилактических мер через 7–8 лет новое поколение водителей не станет садиться пьяными за руль. Причем не из-за страха наказания, а потому что будут понимать, что так делать нельзя.