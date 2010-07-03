Эксперты оценили идею увеличить штрафы за пьяное ДТП до 3,5 млн рублей

В России предложили ужесточить наказание за серьезные ДТП по вине пьяных водителей. В частности, за аварии со смертельным исходом, совершенные нетрезвыми автолюбителями, помимо лишения свободы, предполагается штрафовать виновников на крупную сумму – до 3,5 миллиона рублей. Разбираемся, поможет ли это сократить количество смертей на дорогах.

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Миллионные штрафы

Представители общественных организаций и юристы направили в Госдуму предложения по ужесточению наказания за серьезные ДТП, произошедшие с нетрезвыми водителями. Инициаторы изменений обратились к председателю комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Они выступают за ужесточение статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Авторы письма предлагают дополнить существующее наказание в виде лишения свободы огромными штрафами. В частности, за пьяное ДТП с пострадавшими, получившими тяжкий вред здоровью, с водителя планируют взыскивать сумму от 1 до 1,5 миллиона рублей. За аварию со смертельным исходом – от 2 до 2,5 миллиона рублей. Если в аварии погибло несколько человек, то плюсом к тюремному сроку нетрезвый водитель должен будет еще выплатить штраф до 3,5 миллиона рублей.

Кроме того, общественное движение "Синие ведерки" также направило обращение председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову. Общественники считают, что необходимо признать неоднократное нарушение ПДД отягчающим обстоятельством при авариях. Депутат пообещал сначала обсудить этот вопрос с экспертами, а затем предложить поправки в законодательство либо передать в суды в качестве рекомендаций.

В этом году в России произошло сразу несколько резонансных аварий с участием пьяных водителей. В июне актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, на своем автомобиле попал в ДТП. В результате столкновения погиб водитель, находившийся за рулем фургона, в которого въехал актер. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. А в сентябре машина музыканта Эльмина Гулиева вылетела на тротуар с пешеходами после столкновения с другим автомобилем. В ДТП пострадали четыре человека, трое из них получили серьезные травмы, а одной женщине даже пришлось ампутировать левую лодыжку. По итогам медицинского освидетельствования, Гулиев находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сократится ли число пьяных ДТП?

Автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с Москвой 24 предположил, что высокие штрафы вряд ли напугают водителей, которые любят выпить за рулем. По его словам, существующие наказания и так достаточно жесткие.

"Как правило, виновный водитель выплачивает 1–1,5 миллиона рублей компенсации родственникам в случае смерти пострадавшего, если они подают отдельный иск. А почему он должен платить в государственную казну? Да, государство ему дает водительское удостоверение, но оно может его и лишить прав, и посадить в места заключения, но штраф за что – непонятно. Пьяные водители обычно о штрафах не думают", – пояснил эксперт.





Дмитрий Славнов автоюрист Пьяный человек не отдает себе отчета, он лишь надеется на русский авось: сесть, потихоньку доехать, авось пронесет. А потом заснул, потерял ориентацию, и случилось ДТП.

Славнов добавил, что опасны на дороге не только пьяные водители, но и уставшие автомобилисты.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр также считает, что ужесточение наказания не решит проблему с нетрезвыми водителями. По его мнению, необходимо менять отношение в обществе к пьяным за рулем.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального союза автомобилистов Граждане, которые умышленно выпивают и садятся за руль, будут продолжать это делать, потому что это больные люди, которые не могут себя сдержать.

"Пусть ужесточат, я не против этого. С другой стороны, у водителей появляется страх, но боятся только те, кто соблюдает правила и законы, а тех, кто постоянно нарушает, штрафы не пугают", – отметил эксперт в интервью Москве 24.

При этом, по его словам, даже остаточный эффект алкоголя в крови может сыграть с водителем злую шутку.