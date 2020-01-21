Выпил – к врачу: нужно ли в России принудительно лечить пьяных правонарушителей

Россиян, которые не раз садились за руль пьяными и совершали другие правонарушения в нетрезвом виде, хотят обязать проходить принудительное лечение. Рассказываем, кого именно могут коснуться новые меры и поможет ли это снизить масштабы злоупотребления спиртным в стране.

Принудительное лечение

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Лечить в обязательном порядке предлагают граждан, которые неоднократно совершали правонарушения в пьяном виде, выпивали в неположенных местах или ездили нетрезвыми за рулем.

Подобные положения поручено разработать МВД и Минюсту до 1 марта, после чего меры могут попасть в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Предлагается предоставить судам право направлять на обязательное лечение от алкоголизма таких нарушителей. Эти нормы должны помочь снизить масштабы злоупотребления спиртным.

Также таких граждан могут обязать пройти диагностику, профилактические меры и медицинскую либо социальную реабилитацию. В отношении наркозависимых такие нормы уже действуют в соответствии с действующим КоАП.

Новый КоАП должен вступить в силу 1 января 2021 года. На данный момент работы по подготовке нового Кодекса об административных правонарушениях ведутся в соответствии с планом. Уже готовые законопроекты находятся на стадии доработки и межведомственного согласования, затем они будут внесены в правительство.

В нетрезвом виде за рулем

Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец

Правонарушители, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, подвергают угрозе других водителей, пассажиров и пешеходов. Практика принудительного лечения таких граждан существует во многих странах мира. В США, например, суд обязывает нарушителя заняться принудительными работами и пройти обязательную реабилитацию (занятия с психологом или посещение групп анонимных алкоголиков).

"У нас, кроме лишения прав, это ничем не заканчивается, – говорит психиатр-нарколог и главный врач наркологической клиники Алексей Казанцев. – Проходит срок лишения прав, этот человек садится за руль и через какое-то время опять попадается в состоянии алкогольного опьянения. Есть люди, которых по три-четыре раза лишали прав".

Также Казанцев отмечает, что есть случаи, когда уже лишенный прав водитель управляет автомобилем в нетрезвом виде. По его словам, такими людьми в России на данный момент никто не занимается: они не проходят лечение, максимум людей ставят на профилактический учет, да и то редко. Без работы с психологом и посещения групп зависимости эта зависимость у нарушителей только нарастает. А управляя автомобилем в состоянии опьянения, они создают угрозу ДТП, которое может закончиться летальным исходом или гибелью нескольких человек.





Алексей Казанцев психиатр-нарколог и главный врач наркологической клиники Я за то, чтобы злостные нарушители, которые неоднократно были пойманы пьяными и лишались прав, проходили реабилитацию. Чтобы сформировалось понимание, что это зависимость и справиться с ней они не могут, то есть признали свое бессилие.

Но хотя бы часть людей можно будет спасти, и они перестанут быть угрозой для себя и окружающих.

В свою очередь, вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр считает, что инициатива с принудительным лечением хорошая, но нужно четко сформулировать критерии, по которым будет определяться "наказание". Эксперт включает сюда в том числе количество правонарушений, количество промилле алкоголя в крови и точное определение понятия "в неположенном месте".

Хайцеэр отмечает, что нужно отличать признаки сильного опьянения и остаточные явления, причиной которых могут быть, например, болезни. "Какое-то количество промилле не всегда говорит о том, что человек пьян. Все-таки это тонкая грань. Пьяный и остаточные явления – это не одно и то же", – подчеркивает эксперт.

Два раза попался – уже алкоголик?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Помимо угрозы на дорогах, пьяные правонарушители могут быть социально опасны для окружающих. При этом, по мнению психиатра-нарколога и главного врача наркологической клиники Алексея Казанцева, алкогольная зависимость практически ничем не отличается от наркотической.





Алексей Казанцев психиатр-нарколог и главный врач наркологической клиники Люди, которые злоупотребляют, социально опасны для окружающих. В состоянии алкогольного опьянения они начинают воровать, нападают на людей, грабят. Также в таких семьях происходит домашнее насилие, причем даже больше, чем у наркозависимых.

Однако, по мнению Казанцева, нужно лечить тех людей, которые неоднократно попадали в поле зрения.



Перегибов быть не должно.

С ним согласен и независимый автоэксперт Дмитрий Попов, который считает, что предлагаемая инициатива упирается в большое количество но.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Если человек два раза попался пьяным, это не указывает на то, что он является алкоголиком. Это могут быть личные жизненные обстоятельства, все что угодно, стрессовые состояния.

Алексей Казанцев отмечает, что сейчас в России принудительного лечения для таких случаев нет, кроме статьи 29 Федерального закона РФ о принудительной госпитализации людей с психическими расстройствами, "но и она вызывает много споров".

"Если нововведение будет принято законодательно, то это облегчит жизнь и самим людям, злоупотребляющим алкоголь, и окружающим", – говорит Казанцев.

По мнению автоэксперта Дмитрия Попова, очень важно понять, как будут лечить таких людей: в закрытом профилактории без доступа членов семьи или в обычном диспансере – платно или бесплатно, а также как к такому решению отнесется работодатель правонарушителя. "Нужно очень осторожно отнестись к этой инициативе и просмотреть все варианты, как они будут выглядеть, для кого сработают. Иначе инициатива будет работать "очень штучно" и большая часть останется за бортом", – заключил Попов.