Помогут ли экспресс-тесты на алкоголь и наркотики снизить число пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД могут начать проверять автомобилистов на алкоголь и наркотики с помощью экспресс-тестов. Для проверок будут использовать бесконтактные детекторы алкоголя и бумажные тесты для анализа слюны на наркотики. Выясняем, насколько новые методы проверок помогут не допускать пьяных за рулем.

Пьяные не проедут

Фото: Москва 24/Александр Авилов

МВД России планирует изменить правила освидетельствования водителей, чтобы проверять автовладельцев на алкоголь и наркотики. Для проверок будут использовать бесконтактные детекторы алкоголя и бумажные тесты для экспресс-анализа слюны на наркотики.

При этом с помощью экспресс-тестов будут проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей. Однако автовладельцы имеют право отказаться от этих исследований без последствий.

На данный момент сотрудники ГИБДД в случае подозрения на состояние опьянения ориентируются на пять признаков: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке. Тест же предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения. Это поможет "в случае неочевидности наличия" у водителей характерных признаков.

Нужны ли экспресс-тесты для водителей?

По словам автоэксперта Вячеслава Субботина, у сотрудников ГИБДД уже достаточно имеющихся полномочий для выявления автомобилистов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

"Инспекторы имеют право использовать приборы для определения наличия алкоголя – алкотестеры, они хорошего качества. Если у инспектора подозрение, что человек невменяемый, то проводится обследование, могут отправить на медосвидетельствование", – объяснил эксперт Москве 24.

Субботин опасается, что из-за многочисленных проверок могут пострадать "честные и порядочные" автомобилисты, потому что их будут "все время дергать".





Вячеслав Субботин автоэксперт Большинство автомобилистов не наркоманы и не алкоголики. Не пьют, не курят, вообще запрещенных средств не употребляют. Это не великая проблема, она отчасти надуманная. Поэтому здесь нужно дозированно действовать, но тем не менее такой процент пьяных автомобилистов есть. И, конечно, их нужно определять.

Вице-президент Международной Лиги трезвости и здоровья Олег Новиков также пояснил Москве 24, что по внешним признакам неспециалисту очень сложно определить, трезв ли водитель на самом деле.



Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

"Нарколог со стажем быстро определит опьянение любого человека на улице: пульс пощупает, посмотрит реакцию глаз, в отличие от инспектора. С наркотиками еще сложнее. Поэтому им и нужны газовые анализаторы, биохимический анализ слюны и так далее", – отметил нарколог.





Олег Новиков вице-президент Международной Лиги трезвости и здоровья Вам показалось, что он пьяный, а он скажет, что конфету шоколадную с коньяком съел или пива два часа назад выпил немного. Поэтому без юридических данных по промилле в крови или в моче потом не подтвердите опьянение.

Собеседник Москвы 24 добавил, что еще одним косвенным признаком "виновности" можно назвать то, что водители нередко пытаются скрыться от инспекторов Госавтоинспекции, потому что этиловый спирт "разлагается в течение четырех-шести часов". "Экспресс-тесты в данном случае помогут оперативно зафиксировать показания", – заключил Новиков.